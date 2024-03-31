Громко хлопнув дверью: Шевченко победила в масс-старте на ЧР по биатлону, а команда Гараничева выиграла эстафету

Наталия Шевченко завоевала золото в гонке с масс-старта на чемпионате России по биатлону в Тюмени. К четвёртому огневому рубежу она подходила третьей, но сумела закрыть все мишени и убежать на дистанцию с преимуществом в 14,5 секунды над зашедшей на штрафной круг Ириной Казакевич. Бронза досталась Анастасии Шевченко, которая на последнем круге не позволила Кристине Резцовой навязать себе борьбу. В мужской эстафете победила сборная Тюменской области, сделавшая ставку на точную стрельбу. В результате Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев использовали всего два дополнительных патрона и финишировали с флагом.

Чемпионат России по биатлону в Тюмени завершился в воскресенье мужской эстафетой и женским масс-стартом. Первыми определять сильнейших и разыгрывать между собой медали традиционно отправились девушки. Перед гонкой обошлось без сюрпризов — на дистанцию 12,5 км вышли все лидеры национальной команды.

На первом круге случилась неприятность: упала Алина Кудисова. Серьёзных повреждений спортсменка не получила и сумела продолжить гонку. Правда, уже на первой лёжке допустила три промаха и оказалась на последней строчке. А на ноль отстреляли сразу 17 человек, поэтому большого преимущества никому создать не удалось.

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После второго огневого рубежа группа поредела до восьми биатлонисток, отработавших чисто. А первыми среди преследовательниц бежали Наталия Шевченко и Виктория Сливко, зашедшие на один штрафной круг. На дистанции девушки сумели поправить свои позиции и подтянуться к лидерам, но погоня по-разному на них сказалась. И если экс-лыжница её не заметила, вновь закрыв все мишени, то её спутница промазала дважды.

А Наталия уже в одиночестве убежала со стрельбища за Кристиной Резцовой и Ириной Казакевич, которые уже в третий раз подряд отработали на ноль. На дистанции Шевченко отыграла ещё немного и на стадион на четвёртый рубеж выкатывалась, когда соперницы только начинали изготовку.

У обеих стрельба стоя не является сильной стороной, поэтому у экс-лыжницы были все шансы даже на первое место. И действительно, Кристина зашла на два штрафных круга, Ирина — на один. А Наталия закрыла все мишени и отправилась за первой золотой медалью чемпионата России текущего сезона.

В погоню за ней побежала Казакевич с отставанием 14,5 секунды, но отыграть его у Шевченко не смогла. Оппонентка, напротив, только увеличила на финише своё преимущество: оно составило 26,4 секунды. А замкнула тройку сильнейших Анастасия Шевченко. Она допустила ошибку на третьем рубеже, но на второй стойке отработала чисто и ушла на последний круг с преимуществом в десять секунд над Резцовой. Кристина старалась зацепиться за бронзу, однако, как и у Казакевич, у неё это не вышло. Настя упиралась изо всех сил и не подпустила к себе призёра Олимпиады в Пекине.

Символично, что пьедестал почёта заняли девушки из Свердловской области, которые тренируются вместе и накануне завалили эстафету, оставшись без наград. Как отметила Шевченко, получился небольшой реванш за то обидное поражение.

«Мы уже не раз говорили, что этот чемпионат складывался для всей нашей команды тяжело, но сегодня сполна воздалось всем девчонкам. Я очень счастлива. Отмечу Настю, которая зубами билась за это третье место. Я очень рада, что нам удалось втроём забраться на пьедестал. Вчера мы разозлились и сказали: «Мы ещё покажем всем по полной программе!» — поделилась Наталия в эфире «Матч ТВ».

А мужская эстафета ознаменовалась потрясающим выступлением сборной Тюменской области, за которую бежали Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев. На четырёх этапах спортсмены лишь дважды воспользовались дополнительными патронами и закономерно выиграли с преимуществом в 30,5 секунды.

Уже на первом этапе образовалась четвёрка лидеров, в которую, помимо тюменцев, вошли белорусы, а также команды ХМАО-Югры и ЯНАО. Биатлонисты из этих сборных так и шли вместе, с небольшим отрывом друг от друга. Так, после четвёртой стрельбы первым со стадиона убежал Дмитрий Лазовский, а следом за ним — точный Поварницын. При этом, несмотря на два промаха, всего в 9,6 секунды располагался Виктор Плицев, а в 17,4 — Никита Поршнев, промазавший трижды.

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Отрыв для Тюменской области уже на лёжке начал создавать Логинов. Он закрыл все мишени шестью патронами, в то время как белорусу Степану Данилову потребовалось семь. Благодаря этому его догнал Алексей Вагин, перехвативший эстафету у Поршнева. Оба они шли в 11 секундах от лидера. После стойки отставание увеличилось до 20-ти, поскольку чемпион мира работал на огневом рубеже на порядок быстрее. На трассе он ещё и ускорился, привезя Гараничеву преимущество в 42,6 секунды от Вагина. Белорус отстал ещё больше — на 53,2 секунды.

При этом Евгению предстояло сразиться на дистанции с Петром Пащенко, который на чемпионате России выглядел ходом быстрее ветерана. Однако, чтобы догнать призёра Игр в Сочи, нужно было ещё и стрелять, как он. А это у представителя ХМАО-Югры не получилось. По два доппатрона на лёжке и стойке свели на нет все его усилия на дистанции. Столько же ошибок допустил суммарно и Антон Смольский, принеся своей команде только бронзу.

Финишировал Гараничев, проводивший последнюю гонку в карьере, с флагом региона и под скандирование трибун: «Женя! Женя!» Коллеги встречали его с шампанским и тортом. Как признался спортсмен, уже на пристрелке у него наворачивались на глаза слёзы, когда он шёл мимо трибун.

«Спасибо большое болельщикам за поддержку! Болельщики действительно создают атмосферу на соревнованиях, всегда поддерживают, подгоняют нас, это дополнительно мотивирует. Я думаю, да, я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили...

Я начинал здесь и завершаю свою карьеру на самом лучшем стадионе мира. Я не мог подвести свою команду. Мои коллеги по сборной Тюменской области привезли мне комфортное преимущество. Мне стоило только отстреляться и просто догрести до финиша, что я и сделал», — признался Гараничев.

Точка в карьере и правда получилась яркой: два золота в эстафетах и бронза в масс-старте. Пока биатлонист не определился с будущим. Однако глава СБР Виктор Майгуров заявил, что его все ждут в сборной России.

«Спасибо тебе за твою жизнь в спорте. Твои годы — это прекрасная страница нашего вида спорта. Ты написал прекрасную историю. Меня тоже переполняют чувства. Уверен, что свои навыки ты ещё передашь не одному поколению. Мы всегда готовы пригласить тебя в команду, чтобы помочь ребятам», — отметил специалист.