Драчёв назвал «беспределом и унижением» условия для допуска россиян к ОИ-2024

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что отечественные спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Париже на предложенных им условиях.

«Я с начала СВО придерживаюсь мнения, что не должно быть никаких поездок без флага и гимна. Одно дело, когда были допинговые скандалы и нас награждали под музыку Петра Чайковского, другое — сейчас, когда идут боевые действия. Нынешние условия — сплошной беспредел и унижение. Спортсмены — те же солдаты, офицеры, воины, только за нашу страну они бьются на спортивных аренах. А сейчас они собираются биться сами за себя, и моё мнение заключается в том, что в такой поездке необходимости нет, не то время», — цитирует Драчёва ТАСС.

По словам бывшего главы СБР, на Олимпийских играх главное — это команда, ведь внутри неё создаётся невероятная атмосфера. В то время как на соревнованиях в Париже россияне не смогут выступать в командных соревнованиях, а одни из сильнейших представителей сборной не будут допущены до турнира.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе.