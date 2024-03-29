RT в Telegram
Подпишись

Глава тренерского совета СБР объяснил, почему в следующем сезоне сборную России опять поделят на основную и резервную

Короткая ссылка
Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин объяснил, почему в следующем сезоне сборная страны снова будет поделена на основную и резервную команды.
Глава тренерского совета СБР объяснил, почему в следующем сезоне сборную России опять поделят на основную и резервную
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Решили вернуться к тому принципу, как говорится, советскому. Ситуация такая, что пока непонятно, когда состоятся международные соревнования, но всё равно фокус на ОИ-2026 остаётся. Поэтому решили в основную завести более взрослых спортсменов, которые к 2026-му будут готовы выступать, а у резервной команды будет фокус на 2030 год, то есть набрать молодёжь, чтобы они готовились», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, кто будет руководить данными коллективами.

Однако Брагин не исключил, что если основную женскую сборную возглавит Михаил Шашилов, то к нему перейдут все сильнейшие биатлонистки из группы Артёма Истомина. Если же они не захотят этого, не исключён вариант с самоподготовкой.

Ранее СБР удовлетворительно оценил тренерские штабы Каминского и Шашилова по итогам сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить