Глава тренерского совета СБР объяснил, почему в следующем сезоне сборную России опять поделят на основную и резервную

Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин объяснил, почему в следующем сезоне сборная страны снова будет поделена на основную и резервную команды.

«Решили вернуться к тому принципу, как говорится, советскому. Ситуация такая, что пока непонятно, когда состоятся международные соревнования, но всё равно фокус на ОИ-2026 остаётся. Поэтому решили в основную завести более взрослых спортсменов, которые к 2026-му будут готовы выступать, а у резервной команды будет фокус на 2030 год, то есть набрать молодёжь, чтобы они готовились», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Вместе с тем он затруднился ответить на вопрос, кто будет руководить данными коллективами.

Однако Брагин не исключил, что если основную женскую сборную возглавит Михаил Шашилов, то к нему перейдут все сильнейшие биатлонистки из группы Артёма Истомина. Если же они не захотят этого, не исключён вариант с самоподготовкой.

Ранее СБР удовлетворительно оценил тренерские штабы Каминского и Шашилова по итогам сезона.