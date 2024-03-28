СБР удовлетворительно оценил тренерские штабы Каминского и Шашилова по итогам сезона

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил отчётные доклады тренеров по итогам сезона-2023/24.

СБР выставил оценку «удовлетворительно» тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артёма Истомина (взрослый состав) и Владимира Брагина (юниорский состав) по итогам подготовки и выступлений сборных команд России.

30 и 31 марта в Тюмени пройдут масс-старты и эстафетные гонки в рамках чемпионата России.

Ранее сообщалось, что биатлонисты проведут оставшиеся гонки ЧР с наклейками на винтовках, посвящёнными Гараничеву.