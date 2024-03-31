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Команда Логинова и Гараничева выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

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Тюменская область одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Команда Логинова и Гараничева выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости

Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев показали результат 1:20:37,7.

На второй позиции финишировали биатлонисты из ХМАО-Югра-1. Их отставание — 30,5. В составе команды бежали Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин и Пётр Пащенко.

Третьи — Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов и Антон Смольский из сборной Белоруссии (+1:13,6).

Ранее сообщалось, что Наталия Шевченко выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону.

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