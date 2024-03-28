«Надо заканчивать на хорошей ноте»: Гараничев стал чемпионом России в сингл-миксте перед завершением карьеры

Евгений Гараничев в паре с Викторией Сливко завоевал золото чемпионата России в сингл-миксте. На последнем огневом рубеже он опередил не справившегося с волнением и зашедшего на штрафной круг Ивана Колотова. В смешанной эстафете победила сборная Белоруссии. На третьем этапе Дмитрий Лазовский создал комфортное преимущество, и Антону Смольскому не составило труда его удержать, несмотря на четыре дополнительных патрона. В борьбе за серебро проявил себя Даниил Серохвостов, сумевший догнать и опередить Петра Пащенко и Никиту Поршнева.

Финиш белорусов с флагом и гимном

На чемпионате России по биатлону в четверг спортсмены разыгрывали медали в смешанных эстафетах. Утром на тюменской трассе сильнейших определяли квартеты, а в обед на дистанцию вышли дуэты.

Фаворитами в первой гонке считались представители Свердловской области. Подопечные Михаила Шашилова неоднократно брали золотые медали в текущем сезоне в данном виде программы, однако в этот раз остались только пятыми. Виной тому стрельба Ирины Казакевич. Она промахнулась четырежды на первой же лёжке, отправилась на штрафной круг и на выходе со стадиона уступала лидеру, Полине Шевниной, почти минуту.

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Впрочем, и представительница Москвы недолго продержалась на первой позиции. На стойке она тоже не смогла закрыть одну мишень даже дополнительными патронами. В итоге первой передала эстафету белоруска Анна Сола, получившая массу положительных эмоций от победы в пасьюте. Впрочем, преследователи отстали не слишком сильно — в 20 секундах от неё располагались сразу три сборные.

Свой второй этап великолепно провела Кристина Резцова, также успевшая завоевать в Тюмени серебро спринта. На трассе представительница ХМАО-Югры выглядела сильнее белоруски Динары Смольской, которая после декрета пока не вернула былую скорость. С двумя дополнительными патронами россиянка создала приличный задел партнёрам по команде — 31,2 секунды. С хорошей скоростью прошла дистанцию и Елизавета Каплина: он догнала белоруску на стадионе.

Однако мужские этапы существенно изменили расстановку сил. Так, Алексей Вагин провалил лёжку, заработав штрафной круг, и свёл на нет все усилия Резцовой. Дмитрий Лазовский ситуацией воспользовался и даже с двумя доппатронами на стойке привёз сопернику 49,6 секунды при передаче эстафеты. При этом Вагин всё же удержал вторую строчку, незначительно опередив Дмитрия Иванова.

На последнем этапе за белорусов бежал лидер команды Антон Смольский. И он просто не мог растерять созданное соотечественниками преимущество. В итоге Смольский спокойно финишировал первым: с флагом и под звуки своего гимна. Организаторы постарались исправить ситуацию, случившуюся накануне, и включили музыку, когда биатлонист выкатился на стадион.

«Отнеслись к этому только положительно! Были мысли: «Наконец‑то!» Но мы тоже понимаем, что тут такой регламент, сложно найти, кто прав, а кто виноват. Но сегодня было очень приятно, большое спасибо за гимн!» — сказала Динара Смольская в эфире «Матч ТВ».

А за серебро развернулась упорная борьба между россиянами. Чудо на дистанции сотворил Даниил Серохвостов. Он уходил на свой этап пятым, проигрывая больше 30 секунд двум командам ХМАО-Югры. Однако уже на лёжке благодаря невероятной скорострельности и меткости представитель Красноярского края догнал Петра Пащенко и Никиту Поршнева.

Форсировать события и пытаться убежать от них на круге Серохвостов не стал, поэтому на стойку трио биатлонистов пришли вместе. Чуть быстрее отработал на рубеже Поршнев. Он покидал стадион с преимуществом в семь секунд над Петром и Даниилом, которые, к слову, также были точны.

На этот раз по разбитой трассе быстро догнать Никиту преследователям не удалось. Они сделали это только к середине круга, а в подъём легко убежали от соперника, из-за чего тот сильно расстроился.

«Моё состояние не позволяло мне сегодня бороться. Мне нечего сказать. Спасибо команде: сделали всё, что могли. Думал, что ребята сделают по несколько штрафов, чтобы у меня было преимущество. Но они молодцы, справились со стрельбой. Они заслуженные места занимают. Обидно, что меня так легко обгоняют, но я ничего не могу сделать», — отметил Поршнев.

Свои разборки Серохвостов и Пащенко отложили до стадиона. Даниил предпочёл отсидеться за Никитой и выскочил из-за его спины на финишной прямой. Тактика сработала — черту он пересёк на 0,6 секунды раньше и принёс своей команде победу в национальном зачёте.

«Когда я пришёл на рубеж, белорусы уже отстрелялись. Моей главной целью было догнать Поршнева и не допустить ускорений Пащенко на третьем подъёме. Я отсиделся, специально дал Петру проехать вперёд, чтобы на спуск уйти вторым и остальное всё сделать», — объяснил свою тактику Серохвостов.

Евгений Гараничев с родителями

© Союз биатлонистов России

Первое золото Гараничева в сезоне

Не менее увлекательно прошёл сингл-микст, в котором принимали участие отдыхавшие утром биатлонисты. Первый этап был примечателен тем, что в числе лидеров вместе с Викторией Сливко и Анастасией Зыряновой оказалась малоизвестная Полина Плюснина. А Тамара Дербушева и Анастасия Батманова, входившие в число фаворитов, напротив, сильно отстали.

Однако удержаться на первых позициях партнёру Плюсниной, Ярославу Конкину, не удалось. На мужском этапе ярко проявил себя Иван Колотов. Он подтвердил, что 20 закрытых мишеней в пасьюте не были случайностью, вновь чисто отработав на огневых рубежах.

Главным преследователем Колотова стал Евгений Гараничев, несмотря на штрафной круг на стойке. Как потом признался биатлонист, он поскользнулся при изготовке: «Это сбило меня, из‑за чего начал быстро работать».

Однако никто из преследователей не смог воспользоваться ошибкой призёра Игр в Сочи, который объявил о завершении спортивной карьеры по окончании чемпионата России. Он спокойно передал эстафету вторым.

Зырянова, сменившая на трассе Колотова, будто почувствовала его уверенность на стрельбище и на своём втором этапе воспользовалась дополнительным патроном лишь один раз. А вот Сливко, выступавшая с Гараничевым, напротив, почему-то разнервничалась и никак не могла приблизиться к сопернице. Более того, на стойке она была близка к тому, чтобы зайти на штрафной круг. При этом, осечками спортсменки, как и ранее у мужчин, никак не могли воспользоваться преследовательницы.

На последний этап Колотов уходил с комфортным преимуществом, однако на последней стойке всё же не совладал с нервами и зашёл на штрафной круг.

«Всё так было хорошо, когда я прошёл первый этап. Когда бежал второй, появились мысли, всё нормально, есть отрыв. Потом пришла мысль в голову: «Даже если проиграем тюменцам, будет не так обидно». Мысли материальны», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

Гараничев в отличие от соперника воспользовался только одним дополнительным патроном и за счёт этого сумел создать себе преимущество в 14 секунд, которого хватило для победы.

За третье место развернулась драматичная борьба. Её вплоть до финиша вели между собой Евгений Емерхонов и Станислав Ильиных. Но на повороте при выходе на решающую прямую последний упал. В итоге его дуэт с Владиславой Гавриловой остался четвёртым.

Очень тёплой и трогательной получилась церемония награждения в сингл-миксте. Возможно последнюю в карьере золотую медаль Гараничеву вручали его родители, которых на соревнования пригасил СБР. А журналисты уговаривали 36-летнего спортсмена остаться ещё на год.

«Надо на хорошей ноте заканчивать, на родной земле. Я пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь», — заявил Гараничев.

В субботу и воскресенье участники чемпионата России будут стартовать с наклейками на винтовках с надписью «Спасибо». Это благодарность, конечно же, адресована Евгению — за яркую карьеру в биатлоне.