Биатлонист Колотов: призовые за победу на чемпионате России больше, чем моя месячная зарплата

Биатлонист Иван Колотов назвал сумму призовых за победу на чемпионате России.

«Если судить по прошлому году, то где‑то 90 тыс. рублей. Это, конечно, не в два раза больше моей месячной зарплаты, но всё же больше», — цитирует Колотова «Матч ТВ».

Биатлонист одержал победу в гонке преследования. Его результат — 36:35,9.

Вторым к финишу пришёл Александр Логинов с отставанием 8,1. Третий — Эдуард Латыпов (+8,3).

Ранее Колотов прокомментировал свою победу в гонке преследования.