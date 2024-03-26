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Биатлонист Колотов: призовые за победу на чемпионате России больше, чем моя месячная зарплата

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Биатлонист Иван Колотов назвал сумму призовых за победу на чемпионате России.
Биатлонист Колотов: призовые за победу на чемпионате России больше, чем моя месячная зарплата
  • РИА Новости

«Если судить по прошлому году, то где‑то 90 тыс. рублей. Это, конечно, не в два раза больше моей месячной зарплаты, но всё же больше», — цитирует Колотова «Матч ТВ».

Биатлонист одержал победу в гонке преследования. Его результат — 36:35,9.

Вторым к финишу пришёл Александр Логинов с отставанием 8,1. Третий — Эдуард Латыпов (+8,3).

Ранее Колотов прокомментировал свою победу в гонке преследования.

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