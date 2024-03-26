Биатлонист Колотов: призовые за победу на чемпионате России больше, чем моя месячная зарплата
- РИА Новости
«Если судить по прошлому году, то где‑то 90 тыс. рублей. Это, конечно, не в два раза больше моей месячной зарплаты, но всё же больше», — цитирует Колотова «Матч ТВ».
Биатлонист одержал победу в гонке преследования. Его результат — 36:35,9.
Вторым к финишу пришёл Александр Логинов с отставанием 8,1. Третий — Эдуард Латыпов (+8,3).
Ранее Колотов прокомментировал свою победу в гонке преследования.