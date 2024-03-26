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Колотов: ходом парни сейчас намного сильнее, меня спасёт только чистая стрельба

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Иван Колотов прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Колотов: ходом парни сейчас намного сильнее, меня спасёт только чистая стрельба
  • РИА Новости

«Я бы хотел поблагодарить родителей, невесту, а также тренеров. Сезон сложился для меня не очень удачно, но приехал на чемпионат с мыслями, что пора вылезать из этой ямы. Каждый день просыпался с мыслью, что выйду на спринт и стрельну на ноль. Тогда буду в цветах, поскольку понимаю — ходом парни сейчас намного сильнее. Меня спасёт только чистая стрельба. Первый день материализовался, я финишировал пятым. Сегодня также ставил себе задачу стрелять на ноль. Даже учитывая все риски моего хода и хода парней, знал, что ноль — это лучшая смазка. Причём лыжи у меня сегодня 100% были не лучшие. Меня многие объезжали. Понимал: на последнем круге главное не кидаться с самого начала. Просто проехать в своём ритме. Знал, 30 секунд отыграть у меня по такой трассе точно не смогут», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Ранее Эдуард Латыпов рассказал о борьбе с Александром Логиновым на финише в гонке преследования.

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