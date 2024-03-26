Латыпов — о борьбе с Логиновым на финише: у меня просто не хватило сил

Эдуард Латыпов рассказал о борьбе на финише с Александром Логиновым в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Я знал, что Логинов сзади. Я все силы отдал, чтобы догнать ребят. На подъёме не хватило больше частоты. Саша в концовке добавил, и вот, получилось у него выиграть. Красивая борьба была. Я понимал, что его тень приближается, и по звуку чувствовал. На финише у меня просто не хватило сил», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Иван Колотов одержал победу в гонке преследования. Его результат — 36:35,9.

Вторым к финишу пришёл Логинов с отставанием 8,1. Третий — Латыпов (+8,3).

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