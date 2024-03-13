«Пришло время остановиться»: бронзовый призёр Игр в Сочи Гараничев завершит карьеру после чемпионата России по биатлону

Евгений Гараничев объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним турниром, в котором примет участие биатлонист, станет чемпионат России в Тюмени. По словам 36-летнего спортсмена, он хотел закончить соревноваться ещё в прошлом году, но тренер Максим Кугаевский уговорил его остаться ещё на сезон. Однако теперь бронзовый призёр Олимпиады в Сочи чувствует, что пришло время расставаться с лыжами и винтовкой. И, по словам Евгения, даже удачное выступление на первенстве страны не повлияет на его решение.

Чемпионат России по биатлону в Тюмени, который стартует 23 марта, станет последним для призёра Олимпийских игр Евгения Гараничева. В преддверии турнира спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Это были невероятные годы, полные радости, слёз, трудностей и побед. Я благодарен каждому из вас за поддержку и веру в меня на протяжении всех этих лет. Будучи спортсменом, я научился не только бороться за победу, но и быть сильным и целеустремлённым вне соревнований. Спорт — это не только физическая активность, но и постоянное развитие и самодисциплина. Сегодня закрывается одна глава моей жизни, но открывается новая, полная новых вызовов и возможностей. Я уверен, что опыт, который я получил, поможет мне в новых начинаниях», — заявил биатлонист на пресс-конференции.

Как признался 36-летний Гараничев, первые мысли, что пора менять род деятельности, пришли к нему после чемпионата России в Ханты-Мансийске. Тогда он сумел завоевать только одну медаль — золото в одиночной смешанной эстафете.

«Когда я как раз начал думать, что, наверное, пришло время завершить карьеру, мой личный тренер Максим Кугаевский, с которым я работаю всю свою спортивную жизнь, подошёл ко мне и сказал: «Ты только не вздумай заканчивать». Я сильно удивился, насколько тренер меня просчитал. О том, что я намереваюсь принять такое решение, знала только моя жена и, возможно, догадывались близкие», — рассказал Гараничев RT.

По словам биатлониста, они решили остаться ещё на год, поскольку невысокие результаты были связаны не столько с возрастом, сколько с разного рода заболеваниями.

«Всё-таки прошлый сезон был осложнён перенесённой коронавирусной инфекцией, а потом пошли побочные проблемы. Стоило мне набрать оптимальную форму, тут же появлялись какие-то простудные симптомы, температура, начинало болеть горло. Приходилось бесконечно лечиться и после этого начинать работу с нуля. Поэтому мы с тренером просто решили попробовать: вдруг этот сезон пойдёт у нас лучше?

Дополнительную мотивацию я нашёл для себя в том, что в тюменской команде есть более молодые ребята, которым я могу помочь. Где-то своим примером, где-то своим опытом — что-то посоветовать, подсказать. К собственным тренировкам я тоже подошёл очень ответственно, работал в полную силу», — объяснил Евгений.

Однако в нынешнем сезоне атлет не смог исправить ситуацию в лучшую сторону. Свой самый высокий результат — второе место — он показал летом на чемпионате России по лыжероллерам. Зимой же спортсмен только четыре раза заезжал в десятку сильнейших, а в пятёрку — лишь однажды. И даже с безупречной стрельбой очень много проигрывал соперникам ходом, что, наверное, особенно обидно для бывшего лыжника, ведь Гараничев перешёл в биатлон в 20 лет.

«Неделю назад я окончательно понял: пришло время остановиться. Сказал об этом тренеру в надежде, что Максим Владимирович меня поймёт и поддержит. Но было волнительно думать, что придётся сказать всё это вслух. До сих пор душа не на месте, если честно. Хотя внутренне я уже смирился с тем, что моя карьера биатлониста завершена. Заключительным стартом станет чемпионат России», — отметил Гараничев.

Евгений решил объявить обо всём заранее, чтобы снять с себя груз ответственности перед завершающим турниром.

«Хочу выйти на свои последние соревнования и спокойно пройти всю программу. Как бы я ни выступил, на моё решение оставить спорт это не повлияет: оно слишком хорошо обдумано и выстрадано. Уже есть определённые предложения относительно дальнейшей работы. От тюменского спорта я не отстраняюсь, но более подробно говорить об этом пока не пришло время», — добавил Гараничев.

Для российского спорта уход такого профессионала, безусловно, потеря, пусть даже последние два сезона он не показывал привычные для себя результаты. Как отметила обозреватель RT Елена Вайцеховская, решение Евгения кажется логичным, но от этого не менее грустно.

«Словно из российского биатлона вынули очень живую составляющую. Спорт ведь — это прежде всего эмоции. За годы своих выступлений Евгений подарил их столько, что не счесть. И смеялись с ним болельщики, и плакали, и негодовали — такое не выкинуть из сердца в одночасье, обязательно останется рубец», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

В 2014 году Евгений на Олимпиаде в Сочи принёс в копилку национальной команды бронзовую медаль. Она стала единственной для российских биатлонистов в личных соревнованиях. Причём в тройку призёров он сумел попасть в одном из самых сложных видов программы — индивидуальной гонке, в которой к тому же стартовал первым.

«Он не считался фаворитом, но Олимпийские игры и все главные старты сезона всегда преподносят сюрпризы. Не могу сказать, что бронза Гараничева стала неожиданностью: он всегда был сильным гонщиком. Возможно, внимание тогда было сконцентрировано на лидерах, а не на нём. И это пошло на пользу. Он сделал свою работу и завоевал свою медаль», — рассказал «Матч ТВ» глава СБР Виктор Майгуров.

Попробовать свои силы на Играх ещё раз биатлонисту не дали спортивные власти. Как и многие другие россияне, он не был допущен к соревнованиям в Пхёнчхане, а к Олимпиаде в Пекине уже проигрывал конкуренцию в сборной более молодому поколению.

«В российской сборной Гараничев никогда не был центральной фигурой. Соответственно, и подготовка строилась с прицелом не на него. Вот и пришлось большей частью выживать — не столько думать о результате, сколько выбираться из-под чужих нагрузок. Пожалуй, единственным, кто понял, что Гараничев может быть необычайно хорош при штучном к нему подходе, был Рикко Гросс. Просто немец и сам не так долго продержался в сборной», — отметила Вайцеховская.

Конечно, карьера Евгения могла быть более звёздной: он трижды становился чемпионом Европы, а на этапах Кубка мира за 11 сезонов семь раз завоёвывал золотые медали. Также в копилке Гараничева девять серебряных и 11 бронзовых наград. Однако биатлонист навсегда останется в памяти как один из немногих, кому удавалось обыгрывать великого Уле-Эйнара Бьорндалена. Причём, по мнению Вайцеховской, по характеру бронзовый призёр ОИ-2014 очень похож на прославленного норвежца.

«За годы, что мы знакомы с Евгением, я не раз думала, что по своему характеру, отношению к себе и биатлону он очень сильно напоминает великого Бьорндалена. И возможно, Гараничев мог бы прожить совершенно другую спортивную жизнь, бегай он не в России, а в Европе… До сих пор не понимаю, если честно, как Евгений с его внутренней уязвимостью столько лет выживал в спорте. Доброта и открытость вообще часто мешают спортсмену: всегда находятся желающие ткнуть в незащищённое место побольнее», — написала Вайцеховская.