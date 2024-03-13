Российский биатлонист Гараничев завершил карьеру в возрасте 36 лет

Российский биатлонист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев завершил карьеру.

Об этом атлет сообщил на пресс-конференции.

Гараничев является трёхкратным чемпионом России и многократным призёром этапов Кубка мира — на его счету семь золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей.

На чемпионатах Европы он брал золото в смешанной эстафете (2016), спринте на 10 км (2016) и сингл-миксте (2017). Лучший результат в личных дисциплинах сезона-2020/21 — 11-е место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ранее Гараничев рассказал, что родственники и тренеры часто напоминали ему о памятной дате на Олимпиаде-2014 в Сочи.