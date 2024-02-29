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Биатлонист Халили признался, что не рассчитывал на победу в индивидуальной гонке

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Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.
Биатлонист Халили признался, что не рассчитывал на победу в индивидуальной гонке
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Во время гонки не совсем рассчитывал на победу, потому что по шкале Серохвостова готовность была 20%, по шкале Логинова — винтовку не держал очень давно», — цитирует Халили «Матч ТВ».

Спортсмен, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 38 минут 35,6 секунды, допустив два промаха. 

Вторым стал представитель Удмуртской Республики Ильназ Мухамедзянов (+8,3 секунды, три промаха). Третий — биатлонист из команды ХМАО — Югры Дмитрий Иванов (+30,0, два промаха).

Ранее Анастасия Егорова выиграла индивидуальную гонку в финале Кубка России.

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