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Логинов: после индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями

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Биатлонист Александр Логинов рассказал, с чем были связаны проблемы со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.
Логинов: после индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями
  • РИА Новости

«Работал по своим силам, старался с первого круга не форсировать. После индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями, которые я поменял. Сейчас ситуацию изменили, даже один промах на лёжке нельзя оставлять», — заявил Логинов «Матч ТВ». 

2 марта Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 8,4 секунды. Вторым и третьим финишировали Александр Логинов (+24,6) и Антон Бабиков (+34,9) соответственно.

Ранее Латыпов стал лучшим в спринтерском зачёте Кубка России по итогам сезона-2023/24. 

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