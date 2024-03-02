Логинов: после индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями

Биатлонист Александр Логинов рассказал, с чем были связаны проблемы со стрельбой в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

«Работал по своим силам, старался с первого круга не форсировать. После индивидуальной гонки были проблемы с диоптриями, которые я поменял. Сейчас ситуацию изменили, даже один промах на лёжке нельзя оставлять», — заявил Логинов «Матч ТВ».

2 марта Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка России в Уфе. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 8,4 секунды. Вторым и третьим финишировали Александр Логинов (+24,6) и Антон Бабиков (+34,9) соответственно.

Ранее Латыпов стал лучшим в спринтерском зачёте Кубка России по итогам сезона-2023/24.