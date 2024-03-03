Биатлонист Идинов пришёл на финиш гонки преследования в Уфе на одной лыже
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Незадолго до финиша спортсмен столкнулся с Михаилом Бурундуковым и Андреем Вьюхиным, влетел в ограждение, потерял лыжу и сломал палку. В итоге он занял 24-е место.
Евгений Сидоров одержал победу в гонке преследования. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 36,7 секунды.
Вторым стал Антон Бабиков (+2,2). Замкнул тройку Ильназ Мухамедзянов (+4,8).
Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону.