Биатлонист Идинов пришёл на финиш гонки преследования в Уфе на одной лыже

Биатлонист Евгений Идинов пришёл на финиш гонки преследования в рамках финального этапа Кубка России в Уфе с одной лыжей.

Незадолго до финиша спортсмен столкнулся с Михаилом Бурундуковым и Андреем Вьюхиным, влетел в ограждение, потерял лыжу и сломал палку. В итоге он занял 24-е место.

Евгений Сидоров одержал победу в гонке преследования. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 36,7 секунды.

Вторым стал Антон Бабиков (+2,2). Замкнул тройку Ильназ Мухамедзянов (+4,8).

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону.