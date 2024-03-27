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Падин считает, что конкуренцию Йоханнесу Бё могут составить только россияне

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Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин считает, что конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё могут составить только россияне.
Падин считает, что конкуренцию Йоханнесу Бё могут составить только россияне
  • РИА Новости

«Международный биатлон? Скучный без российских и белорусских биатлонистов. Никто сейчас не может составить конкуренцию норвежцам. Йоханнес идёт всё за новыми рекордами. Его может остановить только российская команда: Латыпов, Логинов», — приводит слова Падина «Матч ТВ».

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Латыпов заявил, что надо верить, что будут ещё шансы выступить на ЧМ и Олимпиадах.

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