Падин считает, что конкуренцию Йоханнесу Бё могут составить только россияне

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин считает, что конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё могут составить только россияне.

«Международный биатлон? Скучный без российских и белорусских биатлонистов. Никто сейчас не может составить конкуренцию норвежцам. Йоханнес идёт всё за новыми рекордами. Его может остановить только российская команда: Латыпов, Логинов», — приводит слова Падина «Матч ТВ».

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Латыпов заявил, что надо верить, что будут ещё шансы выступить на ЧМ и Олимпиадах.