Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Команда, за которую выступили Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский, показала результат 1:17.33,4.
Вторыми стали биатлонисты из Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Ерёмин, Даниил Серохвостов; +15,9).
Замкнула тройку первая команда ХМАО-Югры (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Пётр Пащенко; +16,5).
Ранее Батманова и Латыпов победили в лыжных спринтах в прологе на чемпионате России по биатлону.