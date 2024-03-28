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Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону

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Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Команда, за которую выступили Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский, показала результат 1:17.33,4.

Вторыми стали биатлонисты из Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Ерёмин, Даниил Серохвостов; +15,9).

Замкнула тройку первая команда ХМАО-Югры (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин, Пётр Пащенко; +16,5).

Ранее Батманова и Латыпов победили в лыжных спринтах в прологе на чемпионате России по биатлону.

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