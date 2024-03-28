Родители Гараничева наградили сына золотой медалью после сингл-микста на ЧР
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Он выиграл гонку в паре с Викторией Сливко. Они показали результат 42.00,5.
Вторыми стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов из команды Пермского края (+13,9).
Третье место у Любови Калининой и Евгения Емерхонова, выступающих за Татарстан (+40,0).
Напомним, что в марте Гараничев объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Ранее Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте вместе с Гараничевым.