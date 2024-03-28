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Родители Гараничева наградили сына золотой медалью после сингл-микста на ЧР

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Родители Евгения Гараничева наградили сына золотой медалью на церемонии награждения после сингл-микста на чемпионате России по биатлону.
Родители Гараничева наградили сына золотой медалью после сингл-микста на ЧР
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Он выиграл гонку в паре с Викторией Сливко. Они показали результат 42.00,5.

Вторыми стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов из команды Пермского края (+13,9).

Третье место у Любови Калининой и Евгения Емерхонова, выступающих за Татарстан (+40,0).

Напомним, что в марте Гараничев объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

Ранее Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте вместе с Гараничевым.

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