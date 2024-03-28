Сливко: рада, что Гараничев закончит карьеру чемпионом России

Виктория Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте вместе с Евгением Гараничевым на чемпионате России по биатлону.

«В биатлоне нужно до последнего бороться и не опускать руки. Что Женя сегодня и доказал — несмотря на 40 секунд, которые я ему передала, он справился грамотно и красиво. Очень рада, что он закончит карьеру чемпионом России. И что наш дуэт — победный», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Сливко и Гараничев показали результат 42.00,5.

Вторыми стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов из команды Пермского края (+13,9).

Третье место у Любови Калининой и Евгения Емерхонова, выступающих за Татарстан (+40,0).

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону.