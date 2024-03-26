Сюрпризы пасьюта: Колотов закрыл 20 мишеней, Логинов опередил Латыпова, а Губерниев включил гимн для Солы

Иван Колотов сенсационно стал победителем гонки преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Спортсмен закрыл все мишени на четырёх огневых рубежах и выиграл у ближайших преследователей более восьми секунд. В борьбе за серебро стартовавший 16-м Александр Логинов опередил в финишном створе Эдуарда Латыпова. У женщин в аналогичной дисциплине не было равных белоруске Анне Соле. На последний круг она отправилась с преимуществом в 7,1 секунды над соперницами и сумела его удержать. Второй стала Полина Шевнина, убежавшая на последнем подъёме от Виктории Сливко.

Спринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени сложился для ряда спортсменов не лучшим образом: одни не справились с работой на огневых рубежах, другие не угадали со смазкой для лыж на тёплую погоду. Поэтому в гонке преследования многие хотели реабилитироваться.

Ну а первыми на трассу во вторник ушли идеально стрелявшие накануне Карим Халили, Пётр Пащенко и Ильназ Мухамедзянов. В 20 секундах от последнего располагался Даниил Серохвостов. После первого огневого рубежа он даже ворвался в тройку, обойдя бронзового призёра Олимпиады в Пекине.

Однако вторая лёжка внесла существенные коррективы в расстановку сил. Меткий Пащенко покидал стадион с преимуществом в 33,2 секунды над Иваном Колотовым, который стартовал пятым и также закрыл все мишени. А в 13 секундах от представителя Пермского края оказался Александр Логинов, уходивший на дистанцию 16-м. Серохвостов и Мухамедзянов же отправились на два штрафных круга и затем не смогли вернуться в борьбу за медали.

Стойка вновь преподнесла сюрпризы. Единственным спортсменом с нулём в графе промахи в десятке сильнейших после неё оставался только Колотов, благодаря чему он сократил до 5,9 секунды отставание от Пащенко, промазавшего один раз. Вновь подтянулись к лидерам Халили и Корнев, также закрывшие все мишени. Александр стартовал четвёртым, но оставался в тени из-за двух ошибок на лёжках. Логинов же немного отстал из-за одной незакрытой мишени.

В итоге четвёрка пришла на последнюю стрельбу практически одновременно. И тут началась борьба нервов, в которой победу неожиданно одержал Колотов. Он вновь отстрелял чисто, а оппоненты отправились проходить по два штрафных круга каждый. Как признался после гонки Иван, он понимал, что только с безупречной работой на рубеже может претендовать на медали.

«Сезон сложился для меня не очень удачно, приехал на чемпионат с мыслями, что пора вылезать из этой ямы. Каждый день настраивал себя выйти на спринт и стрельнуть ноль. Тогда буду в цветах, поскольку понимаю: ходом парни сейчас намного сильнее. Меня спасёт только чистая стрельба. В первый день я финишировал пятым», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

«Сегодня также ставил себе задачу стрелять без ошибок. Даже учитывая все риски моего хода и хода парней, знал: ноль — это лучшая смазка. Причём лыжи у меня сегодня 100% были не самые быстрые. Меня многие объезжали. Понимал, что на последнем круге главное не бросаться с самого начала. Просто проехать в своём ритме: 30 секунд отыграть у меня по такой трассе точно не смогут», — добавил спортсмен.

Биатлониста и в самом деле никто не догнал, хотя на финише отрыв в 36,4 секунды сократился до 8,1. А вот за серебро развернулась нешуточная битва. Первым в погоню за Иваном со стадиона ушёл Логинов. Совсем рядом были Антон Смольский и Эдуард Латыпов. При этом второй стабильно мазал по одному разу на каждом рубеже, поэтому никак не мог приблизиться к лидерам ближе, чем на 45 секунд.

На последнем круге он включил максимальную скорость и вместе с белорусом подтянулся к Александру. Троица создала себе комфортный задел над Кириллом Бажиным и Александром Поварницыным, которые уходили со стрельбища одновременно с ними.

Выявить сильнейшего до финиша у биатлонистов не вышло. Два россиянина и белорус выкатились одновременно на финишную прямую, но чуть впереди располагался Латыпов. Казалось, серебро достанется именно ему, однако Логинов сумел в разножке опередить соотечественника. Смольский остался четвёртым.

При этом, по словам Эдуарда, у него просто не хватило сил на последние метры. А сетовал спортсмен после гонки на не самую удачную стрельбу.

«Знал, что Логинов сзади. Но я все силы отдал, чтобы догнать ребят. На последнюю прямую их не хватило. Видел, как его тень приближается. И по звуку он приближался. Однако сегодня должен был выиграть тот, у кого лучше получится сделать разножку. У меня просто не хватило сил. Результатом не очень доволен. Совершал свои ошибки, торопился, нужно было попадать. Досадные промахи», — отметил Латыпов.

В аналогичной дисциплине у женщин поначалу хорошо себя проявила Полина Шевнина. Она стартовала пятой с отставанием в 29,6 секунды от лидера, Виктории Сливко, однако ещё до стрельбища вместе с Ириной Казакевич догнала шедшую второй Кристину Резцову, а затем благодаря точной стрельбе первой убежала на дистанцию.

Подопечная Михаила Шашилова немного замешкалась на огневом рубеже, но также закрыла все мишени и отстала от представительницы Москвы всего на три секунды, которые очень быстро отыграла. Поэтому на очередную лёжку девушки выкатились вместе и также дуэтом отправились на штрафной круг.

Этим воспользовалась белоруска Анна Сола. Она выходила на дистанцию шестой, но в отличие от соперниц смогла преодолеть два огневых рубежа без ошибок. В погоню за ней бросилась Сливко, на этот раз закрывшая все мишени. А далее расположилась тройка Казакевич, Шевнина, Резцова.

На стойке Сола дважды промазала и вернула лидерство отстрелявшей чисто Виктории. Остальные девушки зашли как минимум на один штрафной круг, поэтому преимущество победительницы спринта над промежуточным вторым местом составило 21,8 секунды.

Увы, удержать его Сливко не смогла. На последней стойке она допустила ошибку и вновь пропустила вперёд закрывшую все мишени белоруску, а также наконец отработавшую чисто Шевнину. Сола уходила на круг с преимуществом в 7,1 секунды от второго места. Несмотря на то, что спортсменка после болезни находилась не в лучшей форме, она сумела его удержать и завоевать золото.

Серебряный призёр также определился на дистанции. Шевнина легко убежала от Сливко на последних километрах и пересекала финишную прямую в одиночестве.

«Тактика была с первых кругов приблизиться к соперницам. И далее нужно было в конце грамотно распределить силы», — отметила Шевнина.

В шаге от пьедестала почёта оказалась Резцова, её подвёл промах на последней стойке, а Казакевич осталась только седьмой, пропустив вперёд Анастасию Батманову и Анастасию Горееву.

Интересно, что второй день чемпионата страны также запомнился благородным поступком. Несмотря на победу Солы, на стадионе «Жемчужина Сибири» прозвучал российский гимн, так как, согласно регламенту, команда Белоруссии не участвует в церемонии награждения. Но комментатор Дмитрий Губерниев исправил это, поставив в прямом эфире нужную композицию.