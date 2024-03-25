Чепиков: решение СБР изготовить дубликат Кубка Анфисы Резцовой для Сливко абсолютно правильное
- РИА Новости
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«Решение СБР изготовить дубликат для Сливко абсолютно правильное. Справедливо, что у Виктории должна остаться память об этой гонке. Всё-таки Анфиса Резцова — уникальный спортсмен. Она блистала и в лыжных гонках, и в биатлоне и сразу в обоих видах доказала, что способна подниматься на самый высокий уровень мастерства. Неслучайно Анфиса неоднократно становилась олимпийской чемпионкой. Я был с ней прекрасно знаком и выступал на крупных турнирах. Видел её поразительную работоспособность и выдающиеся человеческие качества», — сказал Чепиков RT.
Ранее сообщалось, что Чепиков считает, что Виктория Сливко совершила благородный поступок, отдав трофей имени Анфисы Резцовой её дочери Кристине.