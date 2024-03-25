Чепиков: решение СБР изготовить дубликат Кубка Анфисы Резцовой для Сливко абсолютно правильное

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков назвал правильным решение СБР изготовить дубликат Кубка Анфисы Резцовой для Виктории Сливко, которая отдала свой приз её дочери Кристине.

«Решение СБР изготовить дубликат для Сливко абсолютно правильное. Справедливо, что у Виктории должна остаться память об этой гонке. Всё-таки Анфиса Резцова — уникальный спортсмен. Она блистала и в лыжных гонках, и в биатлоне и сразу в обоих видах доказала, что способна подниматься на самый высокий уровень мастерства. Неслучайно Анфиса неоднократно становилась олимпийской чемпионкой. Я был с ней прекрасно знаком и выступал на крупных турнирах. Видел её поразительную работоспособность и выдающиеся человеческие качества», — сказал Чепиков RT.

Ранее сообщалось, что Чепиков считает, что Виктория Сливко совершила благородный поступок, отдав трофей имени Анфисы Резцовой её дочери Кристине.