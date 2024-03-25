Чепиков: отдав кубок Резцовой, Сливко совершила благородный поступок
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Сливко совершила благородный поступок. Всё-таки трофей сделали в память о маме Кристины Резцовой. И для неё он был дорог особенно. Представляю, насколько ей приятно, что подруга по команде так поступила. Всё-таки они не первый год выступают за сборную России. Сложно сказать, сделал бы я так на месте Виктории, ведь это достаточно необычная ситуация. Но она в данном случае проявила нормальную человеческую реакцию. Это очень трогательно», — рассказал Чепиков RT.
Ранее Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой.