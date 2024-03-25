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Чепиков: отдав кубок Резцовой, Сливко совершила благородный поступок

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что Виктория Сливко совершила благородный поступок, отдав трофей имени Анфисы Резцовой её дочери Кристине во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.
Чепиков: отдав кубок Резцовой, Сливко совершила благородный поступок
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сливко совершила благородный поступок. Всё-таки трофей сделали в память о маме Кристины Резцовой. И для неё он был дорог особенно. Представляю, насколько ей приятно, что подруга по команде так поступила. Всё-таки они не первый год выступают за сборную России. Сложно сказать, сделал бы я так на месте Виктории, ведь это достаточно необычная ситуация. Но она в данном случае проявила нормальную человеческую реакцию. Это очень трогательно», — рассказал Чепиков RT.

Ранее Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой.

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