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Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поступок Виктории Сливко, которая отдала трофей имени Анфисы Резцовой её дочери во время церемонии награждения на чемпионате России по биатлону.
Губерниев назвал сильным поступком решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на ЧР Резцовой
  • РИА Новости

«Решение Сливко отдать кубок за победу в спринте на чемпионате России Резцовой — сильный поступок. Пожалуй, я такого не ожидал. Но это было замечательно. Девушки продемонстрировали пример настоящей, честной спортивной борьбы. Вика знала, насколько Кристине было важно завоевать данный трофей. Более того, Резцова сделала для этого всё возможное. Слёзы на пьедестале. Объятия биатлонисток. Это настоящее украшение национального первенства. Хочется поблагодарить их, а также коллег из СБР. Мы запустили идею внести изменения в церемонию награждения и вручить призы до исполнения гимна. В итоге всё попало в прямой эфир. Это сильнейшее впечатление от стартового соревновательного дня турнира. Девчонки молодцы.

Если СБР решил вручить Сливко и Резцовой два кубка, то молодцы. Хорошая идея. Больше трофеев хороших и разных. Думаю, никто не обеднеет от того, что изготовят второй приз для Виктории», — сказал Губерниев RT.

Ранее Васильев заявил, что Сливко совершила благородный поступок, отдав Кубок Анфисы Резцовой её дочери.

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