«Слёзы накатывали ещё в прямом эфире»: Сливко отдала Резцовой приз имени её мамы после победы в спринте

На чемпионате России по биатлону в Тюмени состоялись спринтерские гонки. Изначально они должны были пройти 23 марта, но были перенесены из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». У мужчин специальный приз имени Анфисы Резцовой завоевал Карим Халили, идеально отработавший на рубежах и быстрее всех преодолевший заключительный круг дистанции. У женщин Кристина Резцова была близка к тому, чтобы завоевать кубок в память о матери. Однако её опередила Виктория Сливко, которая накануне заболела и до последнего раздумывала, выходить ли на старт. Но на церемонии награждения она отдала трофей не сдержавшей слёз подруге по сборной.

Взлёт Пащенко и провал Логинова

Страшная трагедия в «Крокус Сити Холле» внесла коррективы в расписание соревнований по многим видам спорта. Не стал исключением и биатлон. 23 марта в Тюмени двумя спринтами должен был стартовать чемпионат России, а на следующий день были запланированы гонки преследования. Однако ещё в пятницу губернатор области Александр Моор объявил об отмене всех развлекательных мероприятий на выходных в регионе.

Союз биатлонистов России сперва сообщил о переносе гонок, а затем назвал и конкретные даты: 25-е число — спринты, 26-е — пасьюты. Тренеры и атлеты отнеслись к решению с пониманием.

«Сочувствуем потерпевшим, родственникам погибших. Мы должны объединиться всей страной в этом горе. Что касается национального первенства, тоже осознаём, что соревноваться в такой ситуации не очень приятно. Как ни крути, соревнование — это праздник. А какой тут праздник? Никакого праздника не будет. И сами атлеты ходят понурые», — приводит слова старшего тренера сборной России Юрия Каминского «Матч ТВ».

Также по теме Разными способами: Наталия Шевченко и Евгений Сидоров выиграли гонки преследования в финале Кубка России по биатлону Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на заключительном этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Бывшая лыжница...

В центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в знак траура приспустили флаги РФ, Тюменской области и СБР. А воскресное занятие началось с минуты молчания.

С минуты молчания стартовали и спринты в понедельник. При этом они проходили в непростых погодных условиях. Температура поднялась выше 5 °C. Организаторы сделали всё возможное для сохранения трассы в приемлемом состоянии, но она всё равно достаточно быстро разбилась. Зато почти полный штиль позволял точно стрелять.

Неудивительно, что все претенденты на медали постарались уйти на трассу как можно раньше. В число первых 30 стартующих попали Пётр Пащенко, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Антон Смольский, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

А Пащенко, получивший четвёртый номер, извлёк максимум из своей позиции. Причём главным залогом успеха для него неожиданно оказалась работа на рубежах, хотя для уроженца Башкортостана она никогда не была сильной стороной. Он закрыл все мишени как на лёжке, так и на стойке. Не менее важно, насколько быстро Пётр преодолел финишный круг, что позволило ему в упорной борьбе опередить нескольких конкурентов. Так биатлонист, до этого не взявший на внутренних соревнованиях в нынешнем сезоне ни одной награды, завоевал серебро.

«Эту гонку можно занести в актив. Хорошо отработал. Вообще на фоне того, что произошло, всё остальное — мелочи жизни. Надо радоваться, что мы здесь просто находимся. От себя и от лица нашей команды хотелось бы выразить слова соболезнования близким погибших и пожелать здоровья тем, кто пострадал во время теракта», — заявил Пащенко.

Главные фавориты, напротив, выглядели не лучшим образом. В первую очередь это касается Логинова. Он ещё перед спринтом признался, что по приезде в Тюмень заболел и несколько дней мучился. Возможно, именно это повлияло на стрельбу чемпиона мира. Уже на первом рубеже он допустил две осечки, а на втором — ещё одну. Как итог — лишь 16-я позиция в протоколе. Латыпов смотрелся лучше, но откровенно «застрелился» на стойке — три промаха. Однако абсолютно лучший ход позволил ему ворваться в топ-10.

А вот Халили одержать победу не помешала даже простуда. Самое главное, Карим тоже обошёлся без осечек. Он также доказал, что отлично готов физически, когда на последнем круге превзошёл Пащенко. С рубежа представитель Москвы уходил, опережая соперника на 1,2 секунды. Однако на отметке 8,1 км уже уступал ему 0,9. Казалось, отставание будет только нарастать. Но на финише спортсмен сумел так добавить, что превзошёл результат соотечественника на 7,5 секунды. Более того, на этом отрезке ему не было равных по скорости.

«Мне сказали, что Петя очень сильно пролетел заключительный круг, в одни ноги с Эдиком Латыповым. Понял, что будет тяжело. Ну и когда раскрыли, что проигрываю секунду, я был спокоен, поскольку первую часть старался пройти с запасом, а уже во второй добавить. По ощущениям думал, что будем где‑то рядом, много не уступлю, но получилось даже чуть‑чуть опередить», — поделился эмоциями Халили.

Карим взял золото уже на третьем старте в 2024-м. Ранее он стал лучшим в масс-старте на Спартакиаде сильнейших и в индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка страны в Уфе. Теперь удалось поднять над головой Кубок Анфисы Резцовой. Этот трофей был специально учреждён для спринтов ЧР в память о прославленной лыжнице и биатлонистке, ушедшей из жизни в прошлом году.

Помимо Пащенко сюрприз преподнесли и другие атлеты, от которых этого не ждали. Хотя про Ильназа Мухамедзянова так можно сказать лишь условно, поскольку он дважды поднимался на пьедестал на этапе КР в Уфе, предшествующем национальному первенству. В Тюмени он стал третьим, уступив 15,9 секунды триумфатору. Причём на последнем круге представитель Удмуртской Республики боролся за золото, но не справился с темпом конкурентов.

«Я собой полностью доволен. Смог реализовать всё, что отрабатывал на тренировках. А результат — да, третий, но мои внутренние ощущения перекрывают этот показатель. Спасибо наставникам, сервису, все молодцы», — признался спортсмен.

Другой представитель региона Александр Корнев и вовсе мог выиграть гонку, если бы не досадная осечка на лёжке. С ней он всего 0,7 секунды проиграл товарищу по группе Каминского и остался на четвёртой позиции. Молодой атлет продемонстрировал второй ход, уступив ногами только Латыпову.

Из минусов можно отметить не самое удачное выступление белорусов. В преддверии чемпионата России они отправились на сбор в Цахкадзор на высоту. Но в итоге ни одному представителю РБ не удалось попасть в топ-10. Лучшим стал Антон Смольский, финишировавший 11-м.

Борьба Резцовой за трофей в честь матери

У женщин главная интрига заключалась в том, сумеет ли Кристина Резцова завоевать трофей имени своей матери. Она не скрывала, что сделает всё возможное для этого. Более того, один из лидеров сборной России призналась: перед гонкой практически все соперницы желали ей успеха.

Казалось, в этот день всё благоволило уроженке Москвы. Она получила восьмой номер и имела возможность стартовать в относительно комфортных условиях. Из фаворитов раньше ушла в бой только Светлана Миронова.

Резцова трудилась на совесть и с первых метров демонстрировала потрясающую скорость. А главное, на лёжке ей удалось закрыть все пять мишеней и опередить Миронову на девять секунд. Но на стойке Кристина допустила единственную помарку, которая в итоге стоила ей победы.

До поры до времени обстоятельства складывались в пользу 27-летней спортсменки. Блестяще начавшая гонку Ирина Казакевич тоже не закрыла мишень на втором рубеже и не сумела опередить конкурентку. Как ни старалась она на заключительном круге, ей удалось лишь незначительно сократить отставание до 4,7 секунды и получить бронзу.

Между тем, другие претенденты на медали продолжали делать подарки. Действующая чемпионка страны в данном виде Наталия Шевченко совершила две осечки на стойке и откатилась за пределы топ-10. По промаху на последнем рубеже совершили Лариса Куклина и Анна Сола, которые имели шанс навязать Резцовой борьбу. Наталья Гербулова, напротив, справилась со стрельбой и уступала Кристине всего пару секунд, но буквально «встала» на финишном отрезке.

И когда все уже поверили, что двукратному призёру Олимпийских игр никто не помешает взять верх, на авансцену неожиданно вышла Виктория Сливко, провалившая этап КР в Уфе. Более того, позже опытная биатлонистка призналась, что в преддверии спринта сильно заболела и до последнего раздумывала, выходить ли вообще на старт.

В итоге она рискнула и совершила маленькое чудо на радость местным болельщикам. Главным залогом успеха для представительницы Тюменской области стала идеальная стрельба. На выходе со второго рубежа она «везла» сопернице более 16 секунд и просто не имела права растерять такое преимущество.

«Очень рада своей победе, но правда хотела, чтобы Кристина выиграла, поскольку это кубок имени её мамы. У меня вчера тоже возникли проблемы, поднялась температура. Сегодня всё было под вопросом: бежать или нет. Очень долго сомневалась. Счастлива до слёз», — отметила Сливко.

В этой ситуации необходимо отметить поведение Резцовой. Видно, что она была огорчена, но нашла в себе силы подойти к соотечественнице и поздравить её. А позже, на церемонии награждения, она лично вручила ей трофей.

«Наверное, присутствует небольшое облегчение от того, что гонка всё‑таки состоялась. Я абсолютно не расстроилась. Понимала, что все не будут мечтать о том, чтобы я этот кубок забрала. Сделала всё от себя зависящее. Да, не без ошибок, но, надеюсь, этот трофей теперь будут вручать каждый год, и у меня ещё появится возможность побороться за него. За Викторию очень рада. Конечно, до последнего переживала в глубине души и надеялась, возможно, на то, что всё-таки мне хватит времени. Это спорт. Вику поздравляю, а доченькам Сашеньке и Полюшке привезу медаль. Они у меня вчера попросили», — рассказала Резцова.

Ну а завершилась церемония красивым поступком со стороны триумфатора. Под аплодисменты присутствующих она передала сопернице завоёванный трофей. Та не сдержала слёз, обняла подругу по сборной России и бережно прижала заветный приз к груди.

«Сразу после финиша я приняла решение отдать кубок Кристине. За других девочек не могу сказать, возможно, каждая поступила бы так на моём месте. Считаю, что поступила правильно. Первый кубок Резцовой должен быть у Кристины! Да, я всплакнула. Слёзы накатывали ещё в прямом эфире, с трудом сдерживала себя», — пояснила Сливко.