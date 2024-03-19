Васильев: в МОК почувствовали, что из-за Игр дружбы земля уходит из-под ног

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) касательно отказа спортсменов от участия в Играх дружбы в России.

«Позиция МОК ожидаемая. Они сами довели до этого. Мы слишком долго лояльно относились к тем несправедливостям, которые они допускали по отношению к нам. Чаша терпения переполнена, мы начали действовать, а они этого не ожидали. Понимают теперь, что земля уходит из-под ног. Если нам удастся провести Игры дружбы, а нам удастся, то иностранные спортсмены начнут смотреть в нашу сторону», — цитирует Васильева РИА Новости.

19 марта МОК призвал атлетов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России.

В Играх дружбы 6,3 тыс. спортсменов разыграют 283 комплекта наград. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Захарова назвала безысходностью призыв МОК отказаться от участия в Играх дружбы.