Досрочный триумф: Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Уфе и гарантировал себе «Большой хрустальный глобус»

Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на финальном этапе Кубка России в Уфе. Он опередил Александра Логинова и Антона Бабикова. Благодаря этому успеху трёхкратный призёр Олимпийских игр гарантировал себе победу как в спринтерском, так и в общем зачёте турнира. В аналогичной дисциплине у женщин первое место заняла Анастасия Шевченко, второй стала Тамара Дербушева, а замкнула тройку призёров Полина Шевнина. Наталия Шевченко финишировала четвёртой, но тем не менее, как и Латыпов, досрочно стала обладателем «Большого хрустального глобуса».

Заключительный этап Кубка России по биатлону продолжился в Уфе спринтерскими гонками, по результатам которых определились как обладатели «Малых хрустальных глобусов» в зачёте этой дисциплины, так и досрочные победители всей серии турниров.

У женщин стартовали 70 участниц, и лучшей среди первой тридцатки оказалась Полина Шевнина, преодолевшая дистанцию без единого промаха и задавшая высокий ориентир для остальных. Большинство лидеров вышли на лыжню в заключительной группе, и лучший разгон среди них продемонстрировала Екатерина Носкова. Но со стрельбой у подопечной Артёма Истомина не заладилось: если на лёжке она промахнулась один раз, то на стойке отправила в молоко аж три патрона, что отбросило её на 25-е итоговое место. Точно так же сложилась работа на огневых рубежах и у Ирины Казакевич, которая лишь благодаря традиционно высокой скорости на лыжне финишировала на пять позиций выше Носковой.

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Лидером же после первой стрельбы стала Виктория Сливко. Тюменская биатлонистка после четырёх этапов Кубка страны сохраняла второе место в спринтерском зачёте и при определённых раскладах могла побороться за победу с обладательницей жёлтой майки Наталией Шевченко. Однако бывшая лыжница свои позиции сдавать также была не намерена. Она вошла в число спортсменок, кто обошёлся без промахов на лёжке, и лишь 2,5 секунды уступила Сливко. А перед стойкой многократная чемпионка России и вовсе вышла на первое место, обойдя соперницу на 4,1 секунды. Также за круг сильно подтянулась к лидерам Анастасия Шевченко, сохраняли шансы на медали Анастасия Батманова, Наталья Гербулова и Тамара Дербушева, вернувшаяся в строй после затяжной болезни.

Первой из этой борьбы выбыла Сливко, допустившая два промаха стоя, а затем дрогнули нервы и у Наталии Шевченко: она сначала долго выцеливала первую мишень, а потом не закрыла вторую. Между тем её родственница Анастасия, напротив, отработала на огневом рубеже безупречно и возглавила таблицу. Шедшая немного позади неё Дербушева имела возможность включиться в схватку за золото, но ей не хватило физических кондиций. Вероятно, сказались последствия болезни, которая не позволила ей проявить себя и на Спартакиаде. Тамара закрыла все мишени и покинула стадион, уступая Шевченко всего 1,8 секунды, но затем стала сильно отставать и откатилась даже ниже Шевниной, чей результат по-прежнему держался в топ-3. И лишь на заключительном отрезке дистанции подгоняемая тренерами Дербушева предприняла финишное ускорение и выгрызла серебро в заочном споре с подмосковной спортсменкой.

Победу отпраздновала Анастасия Шевченко, а Наталия финишировала четвёртой, что позволило ей завоевать «Малый хрустальный глобус», а также досрочно победить в общем зачёте Кубка страны. Даже если биатлонистка не выйдет на старт воскресной гонки преследования, никто не сможет опередить её в таблице. При этом победительница в шутку заявила, что для неё было важно убежать от звёздной родственницы.

«Кажется, это мой пик в сезоне. Конечно, дальше его ещё будем поддерживать. Я очень рада и счастлива. Моя главная задача была, чтобы меня Наташка не догнала», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Также она поделилась курьёзной историей, которая произошла с ней прямо перед гонкой. По её словам, один из судей соревнований, увидев её с лыжами, усомнился в том, что она участница турнира.

«Я поняла, что похожа на любителя, и подумала, что покажу сегодня своё. Получается, я пришла на гонку, была полностью собрана, чтобы показать максимальный результат», — подчеркнула Шевченко.

На старт мужской гонки вышли 82 спортсмена. Вновь не оказалось в заявке Никиты Поршнева. Как выяснилось, у спортсмена диагностировали двустороннее воспаление лёгких и больше в этом сезоне зрители его на соревнованиях не увидят. Не совсем здоровым вышел на старт лидер общего и спринтерского зачётов КР Эдуард Латыпов. По словам трёхкратного призёра Олимпийских игр, у него заложило нос и горло, но температура не поднималась, поэтому было принято решение не сниматься.

В отличие от женщин, в этой гонке лидеры оказались равномерно разбросаны по стартовому протоколу. Так, в первой группе спортсменов стартовал Карим Халили, который с одним промахом опередил многих чисто стрелявших спортсменов. Сместить с первой строчки итогового протокола московского спортсмена смог лишь Александр Логинов. Он тоже промазал однажды, но провёл мощный заключительный круг, что позволило ему опередить Халили на 24 секунды. После финиша экс-чемпион мира в спринте посетовал на осечку, допущенную на лёжке.

«Обидный последний выстрел. В такую погоду нельзя мазать. Тем более что после индивидуальной гонки поменяли полностью диоптрии, так как тогда у меня вообще не работали поправки на винтовке», — признался Логинов.

Чуть позже Александра на дистанцию отправился его партнёр по тренировочной группе Антон Бабиков, и две трети её казалось, что он намного превзойдёт результат товарища. Биатлонист феноменально провёл обе стрельбы и после стойки опережал Логинова на 16,3 секунды. Однако на последнем круге он заметно сдал в скорости и в итоге финишировал с отставанием в 10,3 от Александра. Эти сложности спортсмен объяснил последствиями болезни.

«Ход был сегодня не лучшим, и я понимал это по самочувствию на разминке, поэтому сконцентрировался на своих сильных сторонах. Провёл быструю рискованную стрельбу, за счёт чего и удалось быть в числе лидеров. Но ногами пока не очень силён», — сказал Антон в эфире «Матч ТВ».

А вот на результате Латыпова небольшое недомогание практически никак не сказалось. Эдуард не допустил ни одного промаха, хотя на стойке заставил болельщиков на трибунах изрядно поволноваться. Первым выстрелом он попал в габарит, но мишень всё-таки закрылась, а потом сбился с ритма и долго собирался на заключительный, пятый выстрел. Фанаты даже успели пошуметь, призывая спортсмена стрелять быстрее, но он нажал на спусковой крючок лишь тогда, когда был точно уверен в себе. И выстрел оказался точным.

После этого довести гонку до победы было для лидера отечественного биатлона делом техники. На финише он опередил Логинова на 24 секунды и одержал третью в сезоне победу в спринтерских гонках. Она стала для уфимского спортсмена особенной, ведь впервые на стадион приехала вся его семья — жена Дарья с двумя дочками, Ариной и Викторией. И маленькая Вика приветствовала его победу громким криком «Папа!», что Эдуард назвал самым трогательным моментом дня. Также он после финиша подчеркнул, что его слова о неважном самочувствии не были картинными и гонка действительно далась тяжело.

«Я не прибедняюсь. Если я хорошо себя чувствую, то всегда об этом говорю. Сегодня по дистанции не мог работать в ту силу, в которую хотел. Если посмотреть по скорости, очень ровно шли с ребятами. Но ничего, надо выздоравливать и восстанавливать кондиции к чемпионату России», — отметил Латыпов.