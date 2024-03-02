Досрочный триумф: Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Уфе и гарантировал себе «Большой хрустальный глобус»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Заключительный этап Кубка России по биатлону продолжился в Уфе спринтерскими гонками, по результатам которых определились как обладатели «Малых хрустальных глобусов» в зачёте этой дисциплины, так и досрочные победители всей серии турниров.
У женщин стартовали 70 участниц, и лучшей среди первой тридцатки оказалась Полина Шевнина, преодолевшая дистанцию без единого промаха и задавшая высокий ориентир для остальных. Большинство лидеров вышли на лыжню в заключительной группе, и лучший разгон среди них продемонстрировала Екатерина Носкова. Но со стрельбой у подопечной Артёма Истомина не заладилось: если на лёжке она промахнулась один раз, то на стойке отправила в молоко аж три патрона, что отбросило её на 25-е итоговое место. Точно так же сложилась работа на огневых рубежах и у Ирины Казакевич, которая лишь благодаря традиционно высокой скорости на лыжне финишировала на пять позиций выше Носковой.
Лидером же после первой стрельбы стала Виктория Сливко. Тюменская биатлонистка после четырёх этапов Кубка страны сохраняла второе место в спринтерском зачёте и при определённых раскладах могла побороться за победу с обладательницей жёлтой майки Наталией Шевченко. Однако бывшая лыжница свои позиции сдавать также была не намерена. Она вошла в число спортсменок, кто обошёлся без промахов на лёжке, и лишь 2,5 секунды уступила Сливко. А перед стойкой многократная чемпионка России и вовсе вышла на первое место, обойдя соперницу на 4,1 секунды. Также за круг сильно подтянулась к лидерам Анастасия Шевченко, сохраняли шансы на медали Анастасия Батманова, Наталья Гербулова и Тамара Дербушева, вернувшаяся в строй после затяжной болезни.
Первой из этой борьбы выбыла Сливко, допустившая два промаха стоя, а затем дрогнули нервы и у Наталии Шевченко: она сначала долго выцеливала первую мишень, а потом не закрыла вторую. Между тем её родственница Анастасия, напротив, отработала на огневом рубеже безупречно и возглавила таблицу. Шедшая немного позади неё Дербушева имела возможность включиться в схватку за золото, но ей не хватило физических кондиций. Вероятно, сказались последствия болезни, которая не позволила ей проявить себя и на Спартакиаде. Тамара закрыла все мишени и покинула стадион, уступая Шевченко всего 1,8 секунды, но затем стала сильно отставать и откатилась даже ниже Шевниной, чей результат по-прежнему держался в топ-3. И лишь на заключительном отрезке дистанции подгоняемая тренерами Дербушева предприняла финишное ускорение и выгрызла серебро в заочном споре с подмосковной спортсменкой.
Победу отпраздновала Анастасия Шевченко, а Наталия финишировала четвёртой, что позволило ей завоевать «Малый хрустальный глобус», а также досрочно победить в общем зачёте Кубка страны. Даже если биатлонистка не выйдет на старт воскресной гонки преследования, никто не сможет опередить её в таблице. При этом победительница в шутку заявила, что для неё было важно убежать от звёздной родственницы.
«Кажется, это мой пик в сезоне. Конечно, дальше его ещё будем поддерживать. Я очень рада и счастлива. Моя главная задача была, чтобы меня Наташка не догнала», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Также она поделилась курьёзной историей, которая произошла с ней прямо перед гонкой. По её словам, один из судей соревнований, увидев её с лыжами, усомнился в том, что она участница турнира.
«Я поняла, что похожа на любителя, и подумала, что покажу сегодня своё. Получается, я пришла на гонку, была полностью собрана, чтобы показать максимальный результат», — подчеркнула Шевченко.
На старт мужской гонки вышли 82 спортсмена. Вновь не оказалось в заявке Никиты Поршнева. Как выяснилось, у спортсмена диагностировали двустороннее воспаление лёгких и больше в этом сезоне зрители его на соревнованиях не увидят. Не совсем здоровым вышел на старт лидер общего и спринтерского зачётов КР Эдуард Латыпов. По словам трёхкратного призёра Олимпийских игр, у него заложило нос и горло, но температура не поднималась, поэтому было принято решение не сниматься.
В отличие от женщин, в этой гонке лидеры оказались равномерно разбросаны по стартовому протоколу. Так, в первой группе спортсменов стартовал Карим Халили, который с одним промахом опередил многих чисто стрелявших спортсменов. Сместить с первой строчки итогового протокола московского спортсмена смог лишь Александр Логинов. Он тоже промазал однажды, но провёл мощный заключительный круг, что позволило ему опередить Халили на 24 секунды. После финиша экс-чемпион мира в спринте посетовал на осечку, допущенную на лёжке.
«Обидный последний выстрел. В такую погоду нельзя мазать. Тем более что после индивидуальной гонки поменяли полностью диоптрии, так как тогда у меня вообще не работали поправки на винтовке», — признался Логинов.
Чуть позже Александра на дистанцию отправился его партнёр по тренировочной группе Антон Бабиков, и две трети её казалось, что он намного превзойдёт результат товарища. Биатлонист феноменально провёл обе стрельбы и после стойки опережал Логинова на 16,3 секунды. Однако на последнем круге он заметно сдал в скорости и в итоге финишировал с отставанием в 10,3 от Александра. Эти сложности спортсмен объяснил последствиями болезни.
«Ход был сегодня не лучшим, и я понимал это по самочувствию на разминке, поэтому сконцентрировался на своих сильных сторонах. Провёл быструю рискованную стрельбу, за счёт чего и удалось быть в числе лидеров. Но ногами пока не очень силён», — сказал Антон в эфире «Матч ТВ».
А вот на результате Латыпова небольшое недомогание практически никак не сказалось. Эдуард не допустил ни одного промаха, хотя на стойке заставил болельщиков на трибунах изрядно поволноваться. Первым выстрелом он попал в габарит, но мишень всё-таки закрылась, а потом сбился с ритма и долго собирался на заключительный, пятый выстрел. Фанаты даже успели пошуметь, призывая спортсмена стрелять быстрее, но он нажал на спусковой крючок лишь тогда, когда был точно уверен в себе. И выстрел оказался точным.
После этого довести гонку до победы было для лидера отечественного биатлона делом техники. На финише он опередил Логинова на 24 секунды и одержал третью в сезоне победу в спринтерских гонках. Она стала для уфимского спортсмена особенной, ведь впервые на стадион приехала вся его семья — жена Дарья с двумя дочками, Ариной и Викторией. И маленькая Вика приветствовала его победу громким криком «Папа!», что Эдуард назвал самым трогательным моментом дня. Также он после финиша подчеркнул, что его слова о неважном самочувствии не были картинными и гонка действительно далась тяжело.
«Я не прибедняюсь. Если я хорошо себя чувствую, то всегда об этом говорю. Сегодня по дистанции не мог работать в ту силу, в которую хотел. Если посмотреть по скорости, очень ровно шли с ребятами. Но ничего, надо выздоравливать и восстанавливать кондиции к чемпионату России», — отметил Латыпов.
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