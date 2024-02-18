Команда Латыпова отдала бронзу Спартакиады в эстафете выступавшим вне зачёта белорусам

Сборная Башкирии совершила джентльменский поступок после церемонии награждения по итогам эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

РИА Новости