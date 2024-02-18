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Команда Латыпова отдала бронзу Спартакиады в эстафете выступавшим вне зачёта белорусам

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Сборная Башкирии совершила джентльменский поступок после церемонии награждения по итогам эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Команда Латыпова отдала бронзу Спартакиады в эстафете выступавшим вне зачёта белорусам
  • РИА Новости

Команда заняла четвёртое место в эстафете. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, но они выступали вне зачёта. Поэтому бронза отошла сборной Башкирии, в составе которой бежали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.

После церемонии награждения биатлонисты вручили медали белорусам, сообщает ТАСС.

Ранее Евгений Сидоров прокомментировал доминирование норвежцев в мировом биатлоне.

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