Команда Латыпова отдала бронзу Спартакиады в эстафете выступавшим вне зачёта белорусам
- РИА Новости
Команда заняла четвёртое место в эстафете. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, но они выступали вне зачёта. Поэтому бронза отошла сборной Башкирии, в составе которой бежали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.
После церемонии награждения биатлонисты вручили медали белорусам, сообщает ТАСС.
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