«Рада обыграть акул биатлона»: Шеллер закрыла все мишени и сенсационно завоевала золото в масс-старте на Спартакиаде

Юлия Шеллер выиграла заключительную личную гонку на соревнованиях по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших в Златоусте. Она стала единственной участницей масс-старта, не допустившей ни одного промаха на огневых рубежах, и ушла на последний круг с преимуществом в 46,4 секунды над преследовательницами. Второе место заняла Наталия Шевченко, убежавшая от Анастасии Гореевой. В мужской эстафете победу отпраздновала команда из Ямало-Ненецкого автономного округа, за которую выступали Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов.

Сенсация в масс-старте

Программа соревнований Спартакиады сильнейших в биатлоне в воскресенье завершилась мужской эстафетой и женским масс-стартом. У девушек не вышла на дистанцию Тамара Дербушева, для которой выступления в Златоусте сложились неудачно. Спортсменка сумела подняться на пьедестал почёта только в команде: она бежала первый этап за Свердловскую область. А в остальных гонках лишь раз попала в топ-10.

Сенсацию в масс-старте сотворила 22-летняя Юлия Шеллер. Юная спортсменка завоевала две награды в составе сборной Красноярского края. Однако в индивидуальных соревнованиях пока попадала только в топ-10. Ближе всего к медали она была в спринте. Закрыв все мишени, биатлонистка заняла четвёртое место. Безошибочно действовала атлетка и на этот раз.

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Впрочем, первую половину дистанции представительница Красноярского края держалась в тени своих более именитых и опытных коллег. После двух огневых рубежей она отставала от лидера на 16,1 сек. Впереди шли Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Анастасия Батманова и Екатерина Носкова, также чисто отстрелявшие на рубежах.

Однако девушки на дистанции увлеклись борьбой между собой и на стойке дружно допустили по одному промаху, что позволило Шеллер первой покинуть стадион. Хотя её преимущество над группой преследовательниц было совсем небольшим (14,9 сек), догнать юную биатлонистку на трассе смогла только Гореева. На последнюю стрельбу соперницы пришли вместе.

Впрочем, Юлию такая компания нисколько не смутила. Она быстро закрыла все мишени и отправилась на последний круг. Анастасия промазала четвёртым патроном и затем очень долго выцеливала пятым.

«К сожалению, на последнем рубеже у меня случилась осечка, вылетел патрон — это меня немножко выбило, совершила промах», — объяснила заминку спортсменка.

В итоге Горееву на выходе со стрельбища на секунду обогнала Шевченко, которая также допустила одну ошибку, а отставание дуэта от лидера составляло уже 46,4 сек.

Остальные спортсменки располагались ещё дальше: Казакевич на стойке промазала ещё два раза, пробежала второй штрафной круг и Носкова. При этом, нужно отметить, что Екатерина, в прошлом году успешно выступавшая на чемпионате России по лыжным гонкам, в Златоусте явно находилась не в лучшей физической форме. В масс-старте ходом она больше минуты проиграла и Гореевой, и Шевченко.

Дуэт пытался устроить погоню за Шеллер, но юная спортсменка сумела удержать своё преимущество и спокойно финишировала с флагом Красноярского края. А серебро соревнований досталось Наталии, которая убежала от Анастасии.

Как призналась по окончании гонки Юлия, она очень боялась, что соперницы настигнут её на последнем круге.

«Испытываю радость. По такой сложной погоде, по морозу, удалось справиться со стрельбой и не отдать победу на заключительном круге. Я очень рада обыграть таких акул биатлона. Тут очень круто! Когда мы бежали в Раубичах, зрители стояли по трассе — это подбадривало. Тут тоже стоят — кайф по такому бежать! Вчера мне тренеры говорили: «Так, Юля, бронза и серебро (в смешанной и классической эстафетах — RT) у тебя есть — нужно золото!» — приводит слова Шеллер «Чемпионат».

Борьба нервов в мужской эстафете

В мужской эстафете принимали участие 14 команд, в том числе и сборная Белоруссии. В составах серьёзных сюрпризов не было, а вот на первом этапе удивил Александр Бектуганов, представляющий ЯНАО. Он отработал «на ноль» на обоих огневых рубежах и на своё последний круг уходил с преимуществом 13,0 сек от Ильназа Мухамедзянова.

Однако представитель Удмуртии с двумя дополнительными патронами ходом выглядел намного сильнее соперника. Он не только догнал лидера, но и сумел создать небольшой отрыв Сергею Темкину, выступавшему на втором этапе.

«Ставил для себя задачу хорошо пройти этап. А отыграть время уже вторично. Ребята стреляли хорошо. Я в этом плане немного отставал. Поэтому пришлось догонять», — признался спортсмен на финише.

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Темкин решил не форсировать события и не стал пытать убежать от преследователей. На огневой рубеж одновременно выкатилась четвёрка биатлонистов, в которую помимо Сергея вошли Александр Поварницын, Алексей Вагин и Виктор Плицев. Только последний не смог сразу закрыть все мишени, воспользовавшись дополнительным патроном, но сделал это очень быстро. Так что спортсмены вместе отправились и на второй круг.

На дистанции скорость соперников Темкин не выдержал и на этом борьба Удмуртии за медали, по сути, закончилась. Команда в итоге финишировала десятой. А на стойке более точным оказался Плицев. Он сразу закрыл все мишени пятью патронами и ушёл на трассу с небольшим преимуществом над Поварницыным и Вагиным, промахнувшимися один и два раза соответственно. На трассе они не смогли приблизиться к лидеру. Виктор передавал эстафету Дмитрию Абашеву с гандикапом 12,0 сек над преследователями.

Удержать этот отрыв представитель ЯНАО, как и ранее Темкин, не смог. На стадионе его настигли Пётр Пащенко и Александр Логинов, однако погоня сказалась на стрельбе. Представитель ХМАО-Югры ушёл на штрафной круг. А чемпион мира справился с задачей первым дополнительным патроном, но не заметил этого и начал перезаряжать винтовку.

«Габарит очень долго закрывался. Когда достаёшь дополнительные патроны, внимание не обращаешь на это. Глаз открываю, и в это момент слышу свист и вижу: габарит закрылся. Разрядил и побежал», — сказал биатлонист.

Однако эта заминка позволила Абашеву сохранить за собой первую строчку с тем же небольшим отрывом 12,7 сек. Впрочем, уже на стойке расстановка изменилась. Оба лидера использовали все дополнительные патроны. Но крепче нервы оказались у Логинова: он отправился на трассу, в то время как Дмитрий — на штрафной круг. Теперь уже он оказался в роли догоняющего с отставанием 29,3 сек.

Замешательство лидеров позволило Свердловской области ворваться в борьбу за медали. Шедший на третьем этапе Андрей Остапий отправился на трассу в паре секунд от Абашева. Подтянулся и Евгений Смирнов из Санкт-Петербурга.

Увы, Вячеслав Малеев не смог поддержать прыть Логинова. На лёжке он заработал штрафной круг и лишил Тюменскую область наград. Зато Рустам Каюмов, сменивший Абашева, был точен и первым покинул стадион. В погоню за ним, использовав один доппатрон, отправился Кирилл Бажин, перехвативший эстафету у Остапия.

В тройке сильнейших неожиданно оказался Илья Санников из Москвы, а 42,5 сек проигрывал лидеру Антон Смольский. Белорусы неудачно провели первую часть гонки, зайдя на штрафной круг, однако призёр Олимпиады в Пекине уже на старте своего этапа сумел существенно сократить отставание от лидеров.

На стойке Каюмов и Бажин вновь не смогли обойтись без ошибок, но чуть более точен оказался Руслан. Кирилл же очень долго выцеливал последним дополнительным патроном и позволил сопернику убежать на 13,9 сек. Сократить этот гандикап на лыжне биатлонист так и не смог. команда Ямало-Ненецкого автономного округа взяла золото, а у Свердловской области — серебро.

«Когда стартанул, всё время думал о лёжке, потому что она мне здесь вообще не удается. А дальше уже подъезжаю к коврику и смотрю, что люди начинают промахиваться, а я закрываю из пяти. Конечно, это дополнительный прилив сил, за стойку я уже не так сильно переживал», — признался после финиша Каюмов.

Юный Санников стойку отработал чисто и вновь ушёл на дистанцию третьим, но удержать бронзу для Москвы не смог. За ним с небольшим отставанием отправился Смольский, который также сразу закрыл все мишени. На лыжне Антон достаточно быстро обошёл соперника и взял бронзу. А Илья пропустил вперёд ещё и Эдуарда Латыпова с Михаилом Бурундуковым.