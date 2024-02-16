Скорость Казакевич, нервы Коновалова и решение Елисеева: чем запомнилась смешанная эстафета биатлонистов на Спартакиаде

Команда Свердловской области по биатлону выиграла смешанную эстафету на Спартакиаде сильнейших в Златоусте. На первых двух этапах уверенно отработали Ирина Казакевич и Наталия Шевченко, но молодой Савелий Коновалов растерял преимущество, после лёжки отправившись на штрафной круг. Однако биатлонист сумел исправиться на стойке, поэтому Кириллу Бажину необходимо было отыграть всего 16 секунд у представлявшего Московскую область Кирилла Стрельцова, что он и сделал уже на первом огневом рубеже, после чего спокойно взял золото. Третье место команде Красноярского края принёс Евгений Сидоров.

Программа биатлонных соревнований на Спартакиаде сильнейших в Златоусте продолжилась в пятницу смешанной эстафетой. Правда, с некоторым опозданием. Гонка должна была стартовать в 10:30 мск, однако из-за мороза её начало пришлось перенести на середину дня.

На первом этапе темп задавала Ирина Казакевич. Она чисто отработала на лёжке и начала убегать от соперниц, создав себе задел 12,4 секунды перед стойкой. Вторая стрельба у спортсменки традиционно не получилась: два дополнительных патрона отбросили представительницу Свердловской области на четвёртую строчку. В лидерах же оказались отстрелявшие на ноль Полина Шевнина и Лариса Куклина, а также допустившая один промах Виктория Сливко.

Впрочем, Казакевич недолго оставалась в числе отстающих — эстафету Наталии Шевченко она передавала первой. Причём Ирина вообще не должна была принимать участие в гонке и не тренировалась накануне. Однако ей пришлось заменить приболевшую Тамару Дербушеву.

«У неё небольшая температура — 37,5 °C. Решили поберечь её для основной эстафеты», — объяснил «Матч ТВ» изменения в составе тренер спортсменок Михаил Шашилов.

Не выдержала на последнем круге темп, предложенный соперницами, Куклина. Отставание принявшей эстафету Валерии Каюмовой составляло 20 секунд. Но девушка на стойке отправилась на штрафной круг и фактически лишила свою команду шансов на награды, хотя коллектив из ЯНАО считался одним из фаворитов гонки.

На втором этапе великолепно выступили Шевченко и Анастасия Гореева. Биатлонистки сразу же убежали от Ульяны Нигматуллиной и прошли всю дистанцию бок о бок. На лёжке обе использовали по дополнительному патрону. А на стойке представительница Московской области допустила промах, однако успела закрыть мишень, пока чисто, но медленно стреляла Шевченко.

«Так как вчера было -30 °C и сегодня тоже, снег очень перемороженный, просто как мука. Лыжи в подъём не едут, а со спуска хорошо ехали. Поэтому не получилось убежать. Старалась вложить всё в подъём, где-то на участках убегала. Тем не менее со спусков Настя всё равно подкатывалась, поэтому не получилось особо отрыв привезти», — приводит слова Шевченко «Чемпионат».

На третью строчку по итогам этапа поднялась Наталья Гербулова из Красноярского края, безошибочно отработавшая на обоих огневых рубежах. Что касается других команд, то откровенно плохо выступили девушки из Башкортостана. Они отстали на круг от лидеров и лишили Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова возможности хотя бы попытаться исправить ситуацию. То же самое произошло и с коллективом из Санкт-Петербурга: Максим Цветков и Василий Томшин не смогли стартовать.

На первом мужском этапе за Свердловскую область бежал Савелий Коновалов, которому только на следующей неделе исполнится 20 лет. При этом на Спартакиаде он стабильно попадает в топ-15. Однако личные гонки и эстафета — совершенно разные дисциплины. И на лёжке спортсмен не справился с волнением, отправившись на штрафной круг. А на первую строчку вышел Роман Сурнев, сменивший на дистанции Горееву. Он, впрочем, тоже не был безупречен и воспользовался дополнительным патроном.

Ошибки соперников позволили Ярославу Костюкову, отправившемуся на дистанцию вслед за Гербуловой, подтянуться к лидерам и включиться в борьбу за золото. Стрельбище он покинул даже на пару секунд раньше Коновалова.

На стойке Сурнев с первого раза не закрыл две мишени, но на расстановку сил это существенно не повлияло. Разве что отставание Савелия и Ярослава, отработавших чисто, немного сократилось.

«Лёжка была плохая, с давлением не справился. Стоя хорошо сработал, для себя — быстро. На кругу все силы отдал. Как соперничество с такими аксакалами? Бороться можно (улыбается). Тренер сегодня говорил: на рубеже справиться и на трассе много не проигрывать. У меня было хорошее скольжение для такой погоды», — признался на финише Коновалов.

Судьба золота решилась на лёжке четвёртого этапа. Кирилл Стрельцов, перехвативший эстафету у Сурнева, был вынужден использовать все дополнительные патроны, что позволило выйти вперёд его тёзке Бажину. Созданного отрыва представителю Свердловской области оказалось достаточно для победы. На стойке биатлонист только с третьей попытки закрыл последнюю мишень, тем не менее отправился на дистанцию, пока соперники продолжали стрелять.

«Мы шли к этой победе и хотели этого. Конечно, это биатлон — всякое могло произойти. Мы не могли быть уверены в первом месте, всякие нюансы могли произойти. Но наша команда сегодня выглядела сильной. Хорошо, что всё так сложилось. Ошибка на последнем рубеже последним выстрелом была своя. Надо её исправлять и всё», — резюмировал Бажин.

Серьёзной борьбы за серебро также не получилось. Стрельцов покидал стадион с преимуществом 8,8 секунды над Евгением Сидоровым, который сменил Костюкова, и спокойно его удержал. А вот болельщики, поддерживавшие Красноярский край, явно переживали за судьбу бронзы, поскольку победителя индивидуальной гонки чуть не догнал на последнем круге Александр Логинов, однако ему не хватило нескольких метров дистанции.

«Были мысли, что Логинов может догнать и мы бы с ним на финише работали. Но я понимал, что у меня преимущество секунд десять, пытался с самого начала выкладываться максимально. На последнем подъёме слышал: кто‑то сзади подъезжает. Думал, нужно отдать всё на подъёме, а на равнине — как получится. На финише он не смог приблизиться», — отметил Сидоров.

А завершилась смешанная эстафета немного печальной новостью: Матвей Елисеев объявил о завершении спортивной карьеры после Спартакиады.

«Либо сегодня, либо если отберусь в мужскую эстафету, то тогда там будет моя последняя гонка. Эмоции? Радость от того, что много получил от биатлона и теперь готов к новой жизни», — заявил Елисеев.