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NRK: приговор суда по делу бывшего главы IBU Бессеберга будет оглашён 12 апреля

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Стало известно, когда будет оглашён приговор суда по делу бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга.

Приговор суда будет оглашён 12 апреля, сообщает NRK со ссылкой на заявление судьи.

Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.

Утверждается, что функционер получал взятки в виде часов и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января. 

Ранее Бессеберг рассказал, что не получал от россиян никаких денег. 

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