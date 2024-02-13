Точность Сидорова, триумф семьи Шевченко и третья медаль Сливко: чем запомнились индивидуальные гонки на Спартакиаде

Евгений Сидоров неожиданно завоевал золото Спартакиады сильнейших. В индивидуальной гонке биатлонист закрыл все мишени, а на лыжне оказался быстрее Антона Смольского, также отработавшего чисто на огневых рубежах. Бронза досталась допустившему одну ошибку Василию Томшину. У женщин в аналогичной дисциплине на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Наталия Шевченко. Несмотря на один промах, она опередила безупречно стрелявшую Анастасию Шевченко и Викторию Сливко, для которой бронза стала уже третьей медалью в Златоусте.

Биатлонисты во вторник распределяли медали в индивидуальных гонках на Спартакиаде сильнейших. Погода в Златоусте была лояльна к спортсменам: сильный мороз отступил. Однако синоптики обещали в течение дня лёгкий снег, что могло сказаться на скорости прохождения дистанции. Поэтому важность точной стрельбы становилась ещё более ощутимой, ведь за каждую ошибку спортсменам начислялась минута штрафа.

Первыми на дистанцию вышли мужчины. Причём многие лидеры выбрали последние стартовые номера. По мнению некоторых экспертов, это было весьма опрометчиво, поскольку по разбитой трассе бежать сложнее. Ильназ Мухамедзянов решил выделиться и рискнул отправиться на дистанцию вторым. Однако представителю Удмуртии это не очень помогло: он допустил два промаха на огневых рубежах и в итоге оказался только шестым. Впрочем, по сравнению со спринтом и с гонкой преследования, в которых он финишировал 37-м и 15-м соответственно, спортсмен должен был остаться доволен.

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Творцом главной сенсации стал Евгений Сидоров, который в текущем сезоне лишь раз поднимался на подиум. 26-летний спортсмен был вторым в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Только ему и Антону Смольскому удалось закрыть все 20 мишеней. Столь точную стрельбу Евгений, к слову, показывает во второй гонке подряд.

Причём на стрельбище не обошлось без казуса. Оказавшись на стадионе во второй раз, Сидоров перепутал лёжку и стойку, поэтому ему пришлось менять позицию, из которой нужно стрелять. Из-за этой заминки он потерял драгоценные секунды. Однако Смольский в Златоусте пока выступает не столь мощно, и эта потеря не повлияла на итоговый результат. Именно россиянин стал первым.

«Трасса тяжёлая, ещё и снег пошёл. Вышли на зарядку, была хорошая погода, без снега. Тяжело и лыжи выбрать. Сервисмены долго пытались найти смазку, которая будет хорошо работать. Не знаю, совпадение или нет, после спринта посоветовались с тренером, решили работать так, как делали на сборе, — не выцеливать, ничего не выдумывать. Позавчера получилось. Сегодня я то же самое сделал. Перепутал лёжку и стойку? Весь круг ехал и думал, как на второй стрельбе лёжа стрелять так же быстро и чётко. В голове это отложилось. Забыл, что надо стоя стрелять», — сказал Сидоров в эфире «Матч ТВ».

Конечно же, остался недоволен своим результатом Смольский. Белорус привык по скорости соперничать на внутренних соревнованиях только с Эдуардом Латыповым, а в Златоусте проигрывает не только лидеру сборной России.

«Стрельбой доволен. Ход был лучше, чем в прошлых гонках. Это связано с погодой: было потеплее, организм работает лучше, лыжи катят поприятнее и помягче. Рад тому, что получилось отработать на рубеже и по дистанции. Но у меня ещё состояние, которое не позволяет себя максимально выкрутить и отдать всё, что у меня есть», — сокрушался биатлонист, завоевавший серебро.

Латыпов в Златоусте проблем со здоровьем не испытывает. Он уже выиграл две золотые награды. Однако хет-трик на время пришлось отложить. Виной тому три промаха. Впрочем, даже с ними спортсмен отстал от лидера всего на 50,7 секунды и занял пятое место.

Борьба за бронзу развернулась между Василием Томшиным и Даниилом Серохвостовым. Представитель Санкт-Петербурга не закрыл одну мишень на четвёртом огневом рубеже и уходил на последний круг с преимуществом 10,4 секунды над соперником, который ранее ошибся дважды.

Уроженец Барнаула вполне мог отыграть это отставание: на лыжне в начале дистанции он смотрелся сильнее. Однако сил на последние километры Серохвостову не хватило.

«Сегодня был тяжёлый день, плохой для меня. Трудно на трассе, не мог отыгрывать эти секунды. Не знаю, как отработал концовку. Вроде сильно шёл, но всё равно проигрывал, поэтому расстроен. Совокупность факторов, непонятная усталость, сил нет. Попытался сильно начать, но, видимо, это было зря. На четвёртом и пятом кругах ехал «на рогах», было тяжело. Снег нам, бежавшим в последней группе, наверное, больше мешал, потому что все шли в одной колее. Когда ты обгоняешь на равнине, на подъёме, где не раскатано, лыжи просто не едут, больше сил тратишь, чтобы обогнать четырёх человек, нежели за ними пройти, отсидеться. Бывали там парни помедленнее меня», — объяснил Серохвостов.

Не удалось проявить себя Антону Бабикову и Александру Поварницыну, пропускавшим первые две гонки из-за болезни. На дистанции они смотрелись неплохо, однако два и один промах соответственно не позволили бороться за медали. До последнего претендовал на место в тройке Карим Халили, но он допустил обидную ошибку на второй стойке.

У женщин невероятную стабильность демонстрирует Виктория Сливко. Биатлонистка во вторник завоевала уже третью личную медаль Спартакиады — с одним промахом на стойке она взяла бронзу.

«Откуда такая форма? Летний сезон у меня тоже начался убедительно и классно, но помешала болезнь, которая случилась перед вкаткой. После болезни я выкарабкалась, поверила в себя. В меня поверили и другие, в первую очередь Андрей Викторович Падин. Я очень расстраивалась и думала, что этот сезон будет для меня ужасно плохим. Сложно принимать эти неудачные гонки после того, как прошлый сезон я почти всё время в топ-6 была», — сказала Сливко.

Золото с преимуществом 23,2 секунды над вторым местом выиграла Наталия Шевченко. Бывшая лыжница также не сумела отстрелять на ноль, однако на дистанции смотрелась очень здорово, поэтому минута штрафа не сказалась на итоговом результате. Причём, по признанию спортсменки, она бежала не на максимуме своих физических возможностей.

«Я шла четыре круга с большим запасом, просто старалась идти технично, мощно и уже не зацикливаться на стрельбе. Но всё равно мысли в голову лезут перед последним рубежом. Понимаешь, что нужно стрелять чисто, но сильное желание этому, видимо, мешает. Всё равно я очень счастлива, что именно в такой гонке получилось завоевать золото», — отметила биатлонистка.

Единственной девушкой из первой десятки, кто закрыл все 20 мишеней, стала Анастасия Шевченко, сестра мужа победительницы. На последний круг она уходила с отставанием от лидера всего 3,1 секунды. Однако боролась на лыжне не с женой брата, а с результатом Сливко. В итоге воспитаннице Михаила Шашилова удалось удержать серебро.

Не до конца справилась с работой на огневых рубежах Ирина Казакевич. Тем не менее с тремя незакрытыми мишенями она взяла пятое место. В шаге от подиума завершила гонку Екатерина Носкова. Однако даже с двумя промахами она много уступила ходом победительнице.

Неожиданно плохо провела гонку Анастасия Гореева, выигравшая на Спартакиаде две бронзы. Во вторник она допустила семь промахов и довольствовалась 37-м местом. Также пока разочаровывает своими результатами Тамара Дербушева, ранее лидировавшая в Кубке России. В Златоуст она приехала явно не в форме и в этот раз заработала шесть минут штрафа.

Пока не могут выйти на прежний уровень вернувшиеся из декрета Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. И если у первой явные проблемы со скоростью, то у второй вновь хромает стрельба.

Свою первую гонку после рождения малыша проводила Динара Алимбекова-Смольская. С двумя промахами она осталась 21-й.

«Допустила досадные ошибки, два выстрела ушли по ветру. Хотя я сделала поправку, но не до конца сработала качественно. Когда буду готова на 100%? Хочется верить, что на чемпионате России в Тюмени. В планах нет много тренироваться, так как я пока ещё кормлю малыша», — призналась белоруска.