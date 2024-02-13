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Смольский надеется, что в скором времени сможет конкурировать с Латыповым

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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал второе место в индивидуальной гонке на 20 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Смольский надеется, что в скором времени сможет конкурировать с Латыповым
  • РИА Новости

«Стрельбой доволен. Ход был лучше, чем в прошлой гонке. Это связано с погодой, потому что сегодня теплее. Организм работает лучше, лыжи катят помягче. Всё же рад, что получилась работа на рубеже и по дистанции. Но пока состояние, что ещё не могу отдать всё, что есть. Надеюсь, в Тюмени я буду в максимальной готовности и постараюсь дать отпор Латыпову», — сказал белорус в эфире «Матч ТВ».

Евгений Сидоров одержал победу в гонке. На четырёх огневых рубежах россиянин не допустил промахов. Его результат — 54:10.9.

На второй позиции расположился Смольский с отставанием 27.7. Третий — Василий Томшин (+29.3).

Ранее Сидоров заявил, что благодаря тактике тренера ему удалось без промахов пройти стрельбу.

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