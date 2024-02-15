Васильев отметил неоценимый вклад Бессеберга в развитие международного биатлона

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, которому грозит три года и семь месяцев тюрьмы по делу о коррупции.

«Бессебергу сейчас откровенно мстят. За что именно? За то, что он в своё время стоял на пути у своих соотечественников и не давал им беспредельно использовать допинговые препараты, как это происходит сегодня. В моём понимании ему, наоборот, должны высказать благодарность за его вклад в развитие биатлона. Именно Бессеберг создал то, что мы видим сегодня: современная картинка, виды программ и, самое главное, вывод современного пятиборья до уровня отдельной федерации. Нынешнее руководство IBU — это люди, которые не внесли пока никакой лепты в прогресс международного биатлона. Наоборот, они пользуются плодами труда Андерса», — сказал Васильев RT.

По мнению Васильева, уважительное отношение Бессеберга к российским биатлонистам также могло послужить одной из причин выдвинутых в его адрес обвинений.

«Возможно, он действительно в чём-то и провинился, но вряд ли это настолько глобальные вещи, чтобы из-за них сажать почти 80-летнего человека в тюрьму и издеваться над ним. Тем более что у нынешних руководителей IBU у самих рыльце в пушку. Думаю, Бессебергу не могут простить, что он всегда с уважением относился к российским биатлонистам. Возможно, в этом и заключается главная причина того, что с ним сейчас происходит. Поступай он иначе — скорее всего, никакого дела могло и не быть вовсе», — добавил он.

Ранее стало известно, когда будет оглашён приговор суда по делу Бессеберга.