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Бабиков считает, что спортсмены должны быть активны в медийном пространстве

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Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что спортсмены должны быть активны в медийном пространстве.
Бабиков считает, что спортсмены должны быть активны в медийном пространстве
  • РИА Новости

«Есть столько нераскрытых талантов, о которых никто не знает, про которых можно рассказывать. Есть те, кто играет на фортепиано или гитаре, кто-то поёт, кто-то рисует или ещё что-то делает. И если об этом рассказывать, то даже дети будут понимать, что если ты занимаешься спортом, то можешь жить не только тем, что ходишь на тренировки и сидишь в телефоне», — приводит слова Бабикова ТАСС.

Он отметил, что среди биатлонистов есть много талантливых ребят, про которых можно снять массу интересных сюжетов.

Ранее Степанова заявила, что медийная активность помогает ей в спорте.

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