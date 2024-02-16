Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что спортсмены должны быть активны в медийном пространстве.

«Есть столько нераскрытых талантов, о которых никто не знает, про которых можно рассказывать. Есть те, кто играет на фортепиано или гитаре, кто-то поёт, кто-то рисует или ещё что-то делает. И если об этом рассказывать, то даже дети будут понимать, что если ты занимаешься спортом, то можешь жить не только тем, что ходишь на тренировки и сидишь в телефоне», — приводит слова Бабикова ТАСС.

Он отметил, что среди биатлонистов есть много талантливых ребят, про которых можно снять массу интересных сюжетов.

Ранее Степанова заявила, что медийная активность помогает ей в спорте.