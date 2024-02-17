RT в Telegram
Подпишись

Халили: очень хотелось победить, сегодня был последний шанс

Короткая ссылка
Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей победе на Спартакиаде сильнейших.
Халили: очень хотелось победить, сегодня был последний шанс
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Очень хотелось победить, сегодня был последний шанс. Первая лёжка подпортила гонку, пришлось догонять, но рад, что всё получилось. Запас позволил немного успокоиться. С третьего круга пришлось добавлять, потратил много сил, потом рывок на последнем круге. Хотелось немного отдохнуть, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Россиянин допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 24,8 секунды.

Вторым финишировал Алексей Вагин (+10,8). Третьим стал Эдуард Латыпов (+14,5).

Ранее команда Красноярского края по сноуборд-кроссу одержала победу на Спартакиаде сильнейших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить