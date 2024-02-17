Халили: очень хотелось победить, сегодня был последний шанс

Российский биатлонист Карим Халили высказался о своей победе на Спартакиаде сильнейших.

«Очень хотелось победить, сегодня был последний шанс. Первая лёжка подпортила гонку, пришлось догонять, но рад, что всё получилось. Запас позволил немного успокоиться. С третьего круга пришлось добавлять, потратил много сил, потом рывок на последнем круге. Хотелось немного отдохнуть, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Россиянин допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 24,8 секунды.

Вторым финишировал Алексей Вагин (+10,8). Третьим стал Эдуард Латыпов (+14,5).

Ранее команда Красноярского края по сноуборд-кроссу одержала победу на Спартакиаде сильнейших.