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Тихонов считает, что Елисеев поторопился с завершением карьеры

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Матвей Елисеев был ещё способен выступать на приличном уровне.

«Матвею только 30 лет, я в свои 33 вообще не хотел заканчивать с биатлоном, цитирует Тихонова Sport24. — Считаю, Матвей поторопился с завершением карьеры»

По его словам, если Елисеев принял такое решение, значит, у него есть что-то в жизни, кроме биатлона.

«У россиянина не было великих побед, но есть и серьёзные результаты. Надеюсь, это взвешенное решение Матвея. Хочется пожелать ему исключительно здоровья», — заключил Тихонов.

16 февраля Елисеев заявил, что после Спартакиады сильнейших завершит карьеру.

Спортсмен является двукратным призёром чемпионатов мира в эстафете и двукратным чемпионом Европы.

Ранее Светлана Ишмуратова заявила, что возраст позволял Елисееву продолжать карьеру биатлониста.





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