Ишмуратова считает, что возраст позволял Елисееву продолжать карьеру биатлониста

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала решение российского биатлониста Матвея Елисеева завершить спортивную карьеру.

«Сложно сказать, почему Матвей так решил. Каждый сам принимает решение, когда закончить спортивную карьеру. Я завершила её, когда мне было 34 года. Судя по возрасту, Матвею ещё можно было побегать», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

16 февраля Елисеев заявил, что после Спартакиады сильнейших завершит карьеру.

Спортсмен является двукратным призёром чемпионатов мира в эстафете и двукратным чемпионом Европы.

Ранее в СБР сообщили, что Поршнев вернётся в биатлон после небольшой паузы.