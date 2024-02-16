Ишмуратова считает, что возраст позволял Елисееву продолжать карьеру биатлониста
- РИА Новости
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«Сложно сказать, почему Матвей так решил. Каждый сам принимает решение, когда закончить спортивную карьеру. Я завершила её, когда мне было 34 года. Судя по возрасту, Матвею ещё можно было побегать», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».
16 февраля Елисеев заявил, что после Спартакиады сильнейших завершит карьеру.
Спортсмен является двукратным призёром чемпионатов мира в эстафете и двукратным чемпионом Европы.
Ранее в СБР сообщили, что Поршнев вернётся в биатлон после небольшой паузы.