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В СБР сообщили, что Поршнев вернётся в биатлон после небольшой паузы

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В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев планирует вновь принимать участие в соревнованиях после «небольшой паузы».
В СБР сообщили, что Поршнев вернётся в биатлон после небольшой паузы
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Хорошие новости от Никиты Поршнева! У спортсмена сегодня был тяжёлый день. Сейчас он планирует взять небольшую паузу, восстановить здоровье и вернуться на большую арену», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

1 декабря спортсмен заявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру и хочет проводить больше времени с семьёй, а не на сборах. 

27-летний россиянин является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафетной гонке, чемпионом Европы 2022-го в спринте. С 2019 года женат на российской биатлонистке Анастасии Морозовой. В июле 2022‑го у пары родилась дочь Майя.

Ранее российская биатлонистка Наталья Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

 

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