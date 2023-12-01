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Биатлонист Поршнев завершил карьеру в возрасте 27 лет

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Российский биатлонист Никита Поршнев заявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.
Биатлонист Поршнев завершил карьеру в возрасте 27 лет
  • РИА Новости

«Принимал решение самостоятельно, когда родилась дочь. Семья важнее всего. Буду воспитывать детей, жить дома, а не на сборе. Выступления всё, вешаю лыжи на гвоздь. Надеюсь, знающие люди меня поймут и по достоинству оценят мои поступки», — приводит слова Поршнева «Матч ТВ».

27-летний россиянин является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафетной гонке, чемпионом Европы 2022-го в спринте. С 2019 года женат на российской биатлонистке Анастасии Морозовой. В июле 2022‑го у пары родилась дочь Майя.

1 декабря биатлонист занял 106-е место в спринте на втором этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

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