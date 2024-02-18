Сборная ЯНАО победила в биатлонной эстафете у мужчин на Всероссийской спартакиаде

Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одержала победу в биатлонной эстафете 4 × 7,5 км среди мужчин в рамках Всероссийской спартакиады.

В составе победителей: Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов. Команда преодолела дистанцию с общим временем 1:19.39,5 (1 + 6).

Второе место заняла сборная Свердловской области (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Андрей Остапий, Кирилл Бажин) — +9,6 (0 + 11).

Замкнула тройку призёров сборная Белоруссии (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) — +27,3 (1 + 10).

Ранее лыжнице Алисе Жамбаловой оказали медицинскую помощь после финиша гонки на 50 км классическим стилем на Всероссийской спартакиаде.