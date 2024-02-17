Долгожданная победа: Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде, Свердловская область взяла верх в женской эстафете

Карим Халили победил в гонке с общего старта и завоевал первое золото на соревнованиях по биатлону Спартакиады сильнейших. Уроженец Сергиева Посада дважды ошибся на первом огневом рубеже, но на оставшихся отработал чисто и на 10,8 секунды опередил Алексея Вагина. Бронза досталась допустившему четыре промаха Эдуарду Латыпову. При этом в женской эстафете верх взяла сборная Свердловской области, несмотря на штрафной круг, почти на минуту опередившая команду Красноярского края. Третьими финишировали спортсменки из Белоруссии, до этого момента ни разу не попадавшие на пьедестал в Златоусте.

Триумф Свердловской области

Очередной соревновательный день Спартакиады сильнейших в биатлоне собирался порадовать болельщиков сразу двумя забегами. Но если девушки готовились выявить сильнейших в эстафете, то мужчинам предстояло провести гонку с общего старта. И, к сожалению для многих, места в ней не нашлось объявившему о скором завершении карьеры Матвею Елисееву. Тот не попал ни в тридцатку сильнейших, ни даже в список десяти резервистов, готовых заменить кого-либо в случае отказа. Как и Даниил Серохвостов, сообщивший о намерении пропустить остаток турнира в Златоусте.

К слову, по какой-то причине до масс-стартов не были допущены и спортсмены из Белоруссии. Да, до настоящего момента сборная вряд ли могла занести себе в актив выступление на Спартакиаде, поскольку довольствовалась лишь одной медалью (серебро в индивидуалке завоевал Антон Смольский), но таким решением организаторов не могла быть удовлетворена. Однако имела шанс громко хлопнуть дверью и побороться за награды в эстафетах. И начало женской лишь подтвердило эти ожидания.

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Роль забойщицы у белорусок досталась Анне Соле. В Златоусте та выглядела крайне неубедительно и ни разу не смогла попасть в десятку в одиночных забегах, но в этот раз отработала блестяще. Бронзовая медалистка чемпионата мира 2021 года не допустила ни одного промаха и привезла ближайшей сопернице 1 минуту 10,7 секунды. Ксения Шнейдер из Тюменской области не только не лучшим образом шла по дистанции, но ещё и была вынуждена воспользоваться тремя дополнительными патронами.

«Это единственная гонка, которой я довольна на этой Спартакиаде. Не ожидала, что будет такое преимущество… Если честно, я так спокойно отнеслась к гонке, так как все неудачи на Спартакиаде тяжело сказывались на мне. Мне сложно было возвращаться домой. Сегодня ни на что я особо не рассчитывала, у меня уже не было сил расстраиваться… Просто выходила делать то, что умею», — цитирует Солу «Чемпионат».

Почин соотечественницы не поддержала Дарья Кудаева. Если на лёжке она также была безупречна, то на стойке ей потребовалось аж три дополнительных патрона. И хотя штрафного круга девушка избежала, лидерство упустила. На первое место сборную Свердловской области вывела великолепная Ирина Казакевич. Та стреляла почти идеально и притом быстро, а на трассе буквально улетала от конкуренток. Если на выходе со стадиона она опережала визави на три секунды, то на момент передачи эстафеты «везла» им уже более 37. К слову, к этой минуте на вторую позицию успела переместиться команда Красноярского края, ведомая Юлией Шеллер.

«Получилось сегодня свой этап отработать на 100%. Был один дополнительный патрон лёжа, но, считаю, по такой гонке это неплохо. Мне приходилось много отыгрывать ходом. Хорошо, что удалось справиться со стрельбой стоя», — сказала Казакевич.

После этого стало казаться, будто свердловских биатлонисток уже не остановить. На третьем этапе безошибочна была Анастасия Шевченко, увеличившая отрыв от оппоненток до 75,8 секунды, после чего на дистанцию вышла её однофамилица — Наталия. И поначалу всё складывалось неплохо. По трассе она шла хорошо и в гордом одиночестве пришла на лёжку, но там её ждало фиаско. В общей сложности спортсменка допустила семь промахов и была вынуждена заехать на штрафной круг, чем воспользовалась Наталья Гербулова. Та отправила в цель все пять пуль и до предела обострила интригу в борьбе за золото.

В итоге всё решилось на заключительном огневом рубеже. Шевченко чудом сумела прийти в себя и за считанные секунды закрыла все мишени, в то время как Гербулова дрогнула и была вынуждена воспользоваться сразу тремя дополнительными патронами. Таким образом, первой стала Свердловская область, вторым — Красноярский край, а третьей финишировала сборная Белоруссии. В сражении за бронзу Ирина Лещенко обошла Викторию Сливко и Елизавету Каплину.

Долгожданная победа Халили

То, что мужской масс-старт получится крайне весёлым, стало ясно уже после первого огневого рубежа. Некоторые звёзды не сумели совладать с ветром и провалились, что позволило вырваться вперёд малоизвестному Виктору Плицеву. И если Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Антон Бабиков и Алексей Вагин промахнулись по два раза, то Александр Поварницын закрыл лишь одну мишень из пяти, перечеркнув надежды на успешное выступление. И пусть впоследствии он допустил лишь одну осечку, рассчитывать на высокие места уже не приходилось. Как итог, лишь 20-е место и три минуты проигрыша триумфатору.

Плицев же лидировал вплоть до первой стойки. Да, ходом он выглядел не очень впечатляюще и позволял соперникам сокращать отставание, но до определённого момента держался наверху за счёт меткости. Но сохранять хладнокровие на протяжении всего забега не сумел. На стойках он промазал по разу и не попал даже в восьмёрку.

К слову, в этот день порадовать своих поклонников идеальной стрельбой не удалось никому из спортсменов. Лучше всех с ней справился не закрывший всегоодну мишень Александр Корнев, но это не позволило ему замахнуться за пьедестал. Ходом он был неубедителен и стал лишь седьмым, проиграв 49,3 секунды чемпиону. Для сравнения, на 2,1 секунды меньше уступил ошибившийся четырежды Логинов.

«Стрельба у меня рассыпалась, хотя чувствую себя нормально. Мог бороться, но с такой стрельбой нельзя брать медали. Если честно, я давно копаюсь в себе. Есть такое, что просто не подходит стрельбище, не хватило времени на адаптацию», — заявил Логинов.

В этот раз такие же проблемы испытал и Латыпов. Тот стартовал на Спартакиаде с двух побед, но ближе к концу первенства немного растерял форму и сначала стал пятым в индивидуальной гонке, а затем не смог помочь сборной Башкортостана подняться выше девятой строчки в смешанной эстафете. Правда, к самому Эдуарду претензии предъявлять вряд ли стоит, ведь он был безупречен на рубежах и практически идеально прошёл свой этап.

Но вновь повторить результат не смог, хотя был очень близок к этому. Выстрели он в молоко не четыре раза, а хотя бы три, наверняка боролся бы за золото до самого финишного створа. А так был вынужден довольствоваться бронзой, завоёванной в очной дуэли с Кириллом Бажиным.

«Тяжёлое состояние, не сказал бы, что хорошо чувствовал себя функционально. С этим связаны промахи, не понимал, из‑за чего происходят ошибки. Несмотря на всё, сражался, знал, что могу и получается отыгрывать на дистанции. Сосредоточился на последней стрельбе, и получилось заехать третьим. Но гонка не получилась, рассчитывал бороться за победу», — признался Латыпов.

Что касается золота, то по-настоящему напряжённой борьбы до последних метров не было. Да, начиная со второго круга Халили и Вагин шли рядом и буквально синхронно поражали одну цель за другой. И вместе покинули стадион после заключительной стойки. Но там преимущество Карима в скорости сказалось. На подъёме он оторвался от противника и уже не дал ему подтянуться. Однако Алексей вряд ли был расстроен, ведь до этого он ни разу не попадал в топ-20 в индивидуальных дисциплинах на Спартакиаде.

«Очень хотелось победить, сегодня был последний шанс. Первая лёжка подпортила гонку, пришлось догонять, но рад, что всё получилось… Запас позволил немного успокоиться. С третьего круга пришлось добавлять, потратил много сил, потом рывок на последнем. Хотелось немного отдохнуть», — признался Халили.