Свердловская область выиграла женскую эстафету по биатлону на Спартакиаде сильнейших
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В составе команды выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко. Их результат — 1:13:06,1.
На второй позиции финишировали Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова из Красноярского края (+59,1). Третья — Республика Беларусь (+1:28,8). В состав команды вошли Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у двукратного чемпиона Европы по биатлону Матвея Елисеева был большой потенциал.