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Губерниев: Елисеев всё сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у двукратного чемпиона Европы по биатлону Матвея Елисеева был большой потенциал.
Губерниев: Елисеев всё сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру
  • РИА Новости

«Матвей всё сделал сам, чтобы досрочно закончить карьеру. Я отношусь к нему с уважением, но все эти его выкрутасы... С тренерами спорил, высоту менял, в конечном счёте последние его результаты никуда не годятся», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По его словам, можно вспомнить считаное количество гонок, в которых биатлонист выглядел нормально.

«Вечно были проблемы с последним кругом, то недотренировался, то перетренировался. Желаю ему всяческих удач», — заключил Губерниев.

16 февраля Елисеев заявил, что после Спартакиады сильнейших завершит карьеру.

Спортсмен является двукратным призёром чемпионатов мира в эстафете и двукратным чемпионом Европы.

Ранее Светлана Ишмуратова заявила, что возраст позволял Елисееву продолжать карьеру биатлониста.

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