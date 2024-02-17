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Биатлонистка Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края

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Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала серебро в эстафете на Спартакиаде сильнейших.
Биатлонистка Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Это эстафета, последний этап, нервы. Всё-таки главный старт сезона. И всё-таки в Красноярске не так часто у нас получается командой заезжать в призы, а тут уже вторая медаль. Ещё и на главном старте. Я считаю, для Красноярского края это большая радость и счастье», — цитирует Гербулову «Чемпионат».

Биатлонисты Свердловской области одержали победу в эстафете 4 × 6 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте. 

В составе команды выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко. Их результат — 1:13.06,1.

На второй позиции финишировали Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова из Красноярского края (+59,1). Третья — Республика Беларусь (+1:28,8). В состав команды вошли Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у двукратного чемпиона Европы по биатлону Матвея Елисеева был большой потенциал.

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