Биатлонистка Гербулова — о серебре в эстафете: большая радость для Красноярского края
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«Это эстафета, последний этап, нервы. Всё-таки главный старт сезона. И всё-таки в Красноярске не так часто у нас получается командой заезжать в призы, а тут уже вторая медаль. Ещё и на главном старте. Я считаю, для Красноярского края это большая радость и счастье», — цитирует Гербулову «Чемпионат».
Биатлонисты Свердловской области одержали победу в эстафете 4 × 6 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
В составе команды выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко. Их результат — 1:13.06,1.
На второй позиции финишировали Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова из Красноярского края (+59,1). Третья — Республика Беларусь (+1:28,8). В состав команды вошли Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у двукратного чемпиона Европы по биатлону Матвея Елисеева был большой потенциал.