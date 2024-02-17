Латыпов заявил, что рассчитывал на победу в масс-старте на Спартакиаде сильнейших

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал третье место в масс-старте на 15 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Тяжёлое состояние, не сказал бы, что хорошо чувствовал себя функционально. С этим связаны промахи, не понимал, из‑за чего происходят ошибки. Несмотря на всё, боролся, знал, что могу и получается отыгрывать на дистанции. Сосредоточился на последней стрельбе, и получилось заехать третьим. Но гонка не получилась, рассчитывал бороться за победу», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал Карим Халили. Он допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 24,8 секунды.

Вторым финишировал Алексей Вагин (+10,8). Третьим стал Эдуард Латыпов (+14,5).

Ранее Халили высказался о своей победе на Спартакиаде сильнейших.