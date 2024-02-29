Пока ошибались лидеры: Халили и Егорова выиграли индивидуальные гонки в финале Кубка России

Карим Халили одержал вторую победу в сезоне, выиграв индивидуальную гонку в финале Кубка России в Уфе. Биатлонист допустил два промаха, однако его основные конкуренты ошибались чаще. Вторым стал Ильназ Мухамедзянов, который не закрыл три мишени, но на последнем круге сумел сократить отставание от лидера до 8,3 секунды. Замкнул тройку сильнейших Дмитрий Иванов. У женщин в аналогичном виде программы золото завоевала Анастасия Егорова, удержавшая первую строчку, несмотря на ошибку на последнем огневом рубеже. Серебро и бронза достались Анастасии Гореевой и Наталии Шевченко.

Скорость Егоровой

Биатлонный сезон потихоньку подходит к концу. Отечественным спортсменам осталось выступить в финале Кубка России в Уфе, а далее состоятся чемпионат страны и последний этап Кубка Содружества.

Соревнования в Башкирии начались с индивидуальных гонок. Причём организаторы решили укоротить их из-за Универсиады, которая проводится в спорткомплексе в те же дни. Поэтому девушкам предстояло бежать только 12,5 км, а мужчинам — 15 км. При этом штраф за промах также был сокращён с минуты до 45 секунд.

У женщин соревнования вновь пропускала Тамара Дербушева. Как объяснил её тренер Михаил Шашилов, спортсменка простудилась на Спартакиаде и до сих пор не набрала оптимальные кондиции.

«У Тамары есть проблемы, она не стартует — решили не дёргать. Она заболела на Спартакиаде, но на тренировки выходит. Думаю, в спринте мы её увидим», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Но и в отсутствие Дербушевой борьба за медали развернулась нешуточная. После лёжки из первых 20 стартовавших только одна спортсменка, Ирина Казакевич, заработала штрафное время.

На стойке число биатлонисток в лидирующей группе, отстрелявших чисто, сократилось до пяти. Точны были три Анастасии — Егорова, Шевченко и Гореева, а также Полина Шевнина и Светлана Миронова, которая в этом сезоне до Уфы выступала только на одном этапе Кубка России — в январе в Ижевске.

Третий заход на стадион каждой из претенденток на медали расстановку сил не изменил. Пятёрка вновь по очереди отработала на стрельбище без ошибок. При этом все девушки располагались в пределах 42 секунд, так что многое должна была решить заключительная стойка. На ней не выдержали нервы у Шевниной: два промаха отбросили Полину на десятую строчку. Оставшаяся четвёрка промазала по разу и позволила вернуться в число лидеров Наталье Гербуловой.

Ходом немного лучше остальных смотрелась Егорова. Она захватила лидерство после второй стрельбы с небольшим преимуществом над Гореевой. Удивительно, но соперница, выходившая на дистанцию вслед за тёзкой, так и не смогла сократить этот небольшой отрыв. Причём, по словам биатлонистки, она выложилась на все 100%.

«Старалась нормально разложиться, но лыжи немного не понравились, девчонки меня накатывали. Возможно, из‑за этого не удалось отыграть, потому что состояние более-менее хорошее. Я удивилась, что не смогла отыграть ни одной секунды. Тренеры вообще ничего не говорили, только что я неплохо иду по лидерам. До финишного круга не говорили, какая я и какое отставание», — рассказала Гореева.

Не ожидала от себя такой прыти на лыжне и Егорова. По признанию спортсменки, гонка давалась ей тяжело.

«Не думала, что скорость будет настолько высокой. Промах последним выстрелом, наверное, был моей ошибкой, я поторопилась. За Гореевой не следила, старалась работать для себя. Не сказала бы, что это моя лучшая гонка. На Кубке Содружества я была второй», — сказала Анастасия.

В итоге Егорова сумела отстоять первое место, а Гореева стала второй. Её отставание на финише выросло до 10,3 секунды. Бронзу завоевала Наталия Шевченко. Бывшая лыжница допустила на огневых рубежах две ошибки, но на последнем круге показала хорошую скорость, отыграв у победительницы более 17 секунд и обойдя в турнирной таблице Гербулову и Миронову.

Анастасия Шевченко прибежала лишь седьмой, пропустив вперёд ещё и Кристину Резцову, не сумевшую закрыть три мишени. Неожиданно неудачно в этот раз отработала Виктория Сливко. Спортсменка также ошиблась трижды и финишировала девятой.

«Малый хрустальный глобус» в этом виде программы достался Гореевой. Также на церемонии награждения поздравили Сливко. Виктория выиграла зачёт Кубка России в масс-стартах, а в Уфе этот вид проводиться не будет.

Череда промахов

Перерыв после Спартакиады явно не пошёл на пользу мужчинам, которые в Уфе продемонстрировали катастрофическую стрельбу в индивидуальной гонке: ни один спортсмен не сумел закрыть все мишени.

А победителем стал Карим Халили. Хотя в это было сложно поверить в начале гонки, поскольку спортсмен, отправившийся на дистанцию 14-м, заработал 1,5 минуты штрафа из-за двух ошибок на первой стойке. Он показал результат выше, чем бежавшие перед ним биатлонисты. Но основные претенденты на медали выходили на старт позже. Среди участников гонки, к слову, не оказалось Даниила Серохвостова и Максима Цветкова, а также представителей сборной Белоруссии.

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Однако все лидеры тоже начали мазать на стрельбище. Эдуард Латыпов и Александр Поварницын в итоге не закрыли по шесть мишеней. Как объяснил представитель Тюмени, ошибки появились из-за выглянувшего солнца.

«Из‑за того, что появляется ветер, разница в давлении есть. Не всегда начинаешь замечать выбросы в правую сторону. Что касается меня, лёжа я сориентировался на ветер, это больше мои личные промахи, совершил детские ошибки. Здесь ветра нет, но на рубеже он есть и достаточно плотный, хорошо сносит пулю. На стойке очень сильно ощущается», — сказал Поварницын.

Что касается остальных, то Александр Логинов промазал семь раз, Пётр Пащенко — пять, Антон Бабиков — три, а Василий Томшин сумел только повторить результат Халили: с двумя промахами он остался пятым.

Второе место в итоге занял Ильназ Мухамедзянов. Представитель Удмуртии заработал три штрафа на первых двух огневых рубежах, но благодаря чистой стрельбе во второй половине гонки существенно продвинулся вперёд, а на последнем круге почти повторил подвиг Шевченко. На выходе со стрельбища он отставал от Халили на 23,3 секунды и смог отыграть 15 из них.

«Тяжело на стадионе, тут сильно печёт солнце, на трассе было легче. Такая погода расслабляет и придаёт дополнительные положительные эмоции. Недоволен первыми двумя рубежами, а концовкой доволен, лыжи работали хорошо, спасибо сервису», — сказал Мухамедзянов.

Бронзовая медаль досталась Дмитрию Иванову, не закрывшему две мишени. Его не смог обойти более точный Михаил Бурундуков, который оказался единственным в топ-5 биатлонистом с одним промахом.

Халили одержал вторую победу в текущем сезоне, если не считать Кубок МЛКБ: на Спартакиаде он первенствовал в масс-старте.

«Во время гонки не совсем рассчитывал на победу, потому что по шкале Серохвостова готовность была 20%, а по шкале Логинова — винтовку не держал очень давно. Состояние, казалось, не самое хорошее, ветровая обстановка непростая. Но соперники много ошибались, и благодаря этому удалось победить. Мухамедзянов всегда хорошо бегает финишный круг, но я понимал, что тоже неплохо прошёл этот круг, поэтому думал, что всё будет на тоненького», — признался Халили.

«Малый хрустальный глобус» в индивидуальных гонках у мужчин всё же достался Мухамедзянову, а зачёт Кубка России в масс-старте выиграл Бабиков.