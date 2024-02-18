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Смольский поблагодарил сборную Башкортостана за решение отдать бронзовые медали Белоруссии

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Белорусский биатлонист Антон Смольский поблагодарил сборную Башкортостана за решение отдать бронзовые медали по итогам эстафеты на Спартакиаде сильнейших в Златоусте спортсменам из Белоруссии.
Смольский поблагодарил сборную Башкортостана за решение отдать бронзовые медали Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы уже приняли те правила, что мы не награждаемся медалями, и тут получилось, что команда Башкортостана награждает нас своими медалями. Это очень человечный поступок. Огромное им спасибо», — цитирует Смольского «Матч ТВ».

Команда Башкортостана заняла четвёртое место в эстафете. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, но они выступали вне зачёта. Поэтому бронза отошла сборной Башкирии, в составе которой бежали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.

После церемонии награждения биатлонисты вручили медали белорусам.

Ранее Евгений Сидоров прокомментировал доминирование норвежцев в мировом биатлоне.

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