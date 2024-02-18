Смольский поблагодарил сборную Башкортостана за решение отдать бронзовые медали Белоруссии
- РИА Новости
«Мы уже приняли те правила, что мы не награждаемся медалями, и тут получилось, что команда Башкортостана награждает нас своими медалями. Это очень человечный поступок. Огромное им спасибо», — цитирует Смольского «Матч ТВ».
Команда Башкортостана заняла четвёртое место в эстафете. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, но они выступали вне зачёта. Поэтому бронза отошла сборной Башкирии, в составе которой бежали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.
После церемонии награждения биатлонисты вручили медали белорусам.
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