Йоханнес Бё сообщил, что заболел в преддверии домашнего этапа Кубка мира
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«Я болел последние пять дней. Теперь я снова здоров и готов к гонкам. Цели на этап никогда не меняются. Думал ли я его пропустить? Нет», — заявил Бё NRK.
На прошедшем чемпионате мира норвежец стал 20-кратным победителем мирового первенства. Таким образом, он повторил достижение легендарного Уле-Эйнара Бьёрндалена.
Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё стал третьим биатлонистом в истории с 80 победами.