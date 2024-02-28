Йоханнес Бё сообщил, что заболел в преддверии домашнего этапа Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё рассказал, что заболел перед этапом Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия).

«Я болел последние пять дней. Теперь я снова здоров и готов к гонкам. Цели на этап никогда не меняются. Думал ли я его пропустить? Нет», — заявил Бё NRK.

На прошедшем чемпионате мира норвежец стал 20-кратным победителем мирового первенства. Таким образом, он повторил достижение легендарного Уле-Эйнара Бьёрндалена.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё стал третьим биатлонистом в истории с 80 победами.