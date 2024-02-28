RT в Telegram
Подпишись

Йоханнес Бё сообщил, что заболел в преддверии домашнего этапа Кубка мира

Короткая ссылка
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё рассказал, что заболел перед этапом Кубка мира по биатлону в Осло (Норвегия).
Йоханнес Бё сообщил, что заболел в преддверии домашнего этапа Кубка мира
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Я болел последние пять дней. Теперь я снова здоров и готов к гонкам. Цели на этап никогда не меняются. Думал ли я его пропустить? Нет», — заявил Бё NRK.

На прошедшем чемпионате мира норвежец стал 20-кратным победителем мирового первенства. Таким образом, он повторил достижение легендарного Уле-Эйнара Бьёрндалена.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё стал третьим биатлонистом в истории с 80 победами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить