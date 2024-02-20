Тихонов: на Спартакиаде мы убедились, какая в российском биатлоне хорошая конкуренция

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал конкуренцию в биатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 года, которая прошла в Златоусте.

«Мы убедились, какая у нас в биатлоне хорошая конкуренция. Серебряный призёр Олимпийских игр Смольский не выиграл ни одного старта и был только вторым», — цитирует Тихонова Metaratings.

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях) по 16 олимпийским видам спорта. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее Олег Матыцин заявил, что на прошедшей зимней спартакиаде зрители увидели будущих чемпионов.