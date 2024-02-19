Матыцин: на Спартакиаде все увидели будущих больших чемпионов

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на прошедшей Всероссийской зимней спартакиаде зрители увидели будущих чемпионов.

«Наши топ-спортсмены доказали, что сильнее обстоятельств и вопрос мотивации для них не стоит. Вместе с тем радостно видеть новые имена. Уверен, что на Спартакиаде мы увидели будущих больших чемпионов», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Минспорта.

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях) по 16 олимпийским видам спорта. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее россиянин Ростислав Гайтюкевич рассказал, что зарубежные бобслеисты следили за его выступлением на Спартакиаде сильнейших.