Россиянин Ростислав Гайтюкевич рассказал, что зарубежные бобслеисты следили за его выступлением на Спартакиаде сильнейших.

«Я точно знаю, что зарубежные соперники следили за тем, как наш экипаж выступал на Спартакиаде. Все в курсе, какое время показывали на этой трассе Франческо Фридрих с компанией, и сравнивают их секунды с теми, что показывали мы», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.

Гайтюкевич на Спартакиаде завоевал золотые медали в двойках и четвёрках.

Напомним, что соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях) по 16 олимпийским видам спорта с 9 по 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Бородавко считает, что Спартакиада сильнейших ничем не отличается от Олимпийских игр.