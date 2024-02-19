Гайтюкевич рассказал, что зарубежные бобслеисты следили за его выступлением на Спартакиаде
- РИА Новости
«Я точно знаю, что зарубежные соперники следили за тем, как наш экипаж выступал на Спартакиаде. Все в курсе, какое время показывали на этой трассе Франческо Фридрих с компанией, и сравнивают их секунды с теми, что показывали мы», — приводит слова Гайтюкевича ТАСС.
Гайтюкевич на Спартакиаде завоевал золотые медали в двойках и четвёрках.
Напомним, что соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях) по 16 олимпийским видам спорта с 9 по 18 февраля.
Ранее сообщалось, что Бородавко считает, что Спартакиада сильнейших ничем не отличается от Олимпийских игр.